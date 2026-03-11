Secciones
SociedadGastronomía

Brócoli gratinado con queso: una opción cremosa, simple y llena de sabor para cualquier comida

Una forma simple y deliciosa de disfrutar esta verdura es prepararla al horno con una cremosa salsa y una capa de queso gratinado. El brócoli gratinado se convierte así en un plato reconfortante, ideal como guarnición o para una cena liviana llena de sabor.

Brócoli gratinado con queso: una opción cremosa, simple y llena de sabor para cualquier comida Brócoli gratinado con queso: una opción cremosa, simple y llena de sabor para cualquier comida
Hace 2 Hs

El brócoli puede transformarse en un plato irresistible cuando se combina con una salsa cremosa y una capa de queso dorado al horno. El brócoli gratinado con queso es una receta sencilla que logra convertir a esta verdura en una preparación reconfortante, ideal tanto como acompañamiento como para una cena liviana.

La mezcla entre la textura tierna del brócoli y el gratinado crocante del queso genera un contraste que resulta muy atractivo incluso para quienes no suelen elegir verduras en su plato. Además, se trata de una elaboración versátil que puede servirse junto a carnes blancas, pescados o incluso disfrutarse sola, acompañada por una copa de vino blanco seco.

Una receta simple para el menú diario

El secreto de este plato está en la clásica salsa bechamel, que aporta cremosidad y potencia el sabor del brócoli. Una vez cubiertos con la salsa, los pequeños racimos se gratinan con queso en el horno hasta que la superficie adquiere un tono dorado y burbujeante.

Se trata de una preparación práctica y rápida, ideal para sumar más verduras al menú cotidiano sin resignar sabor.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

1 brócoli grande (aprox. 500 g)

50 g de manteca

2 cucharadas de harina de trigo

400 ml de leche entera

100 g de queso rallado (emmental, gouda, manchego o mezcla)

Sal a gusto

Pimienta negra a gusto

Nuez moscada (opcional)

Paso a paso para preparar brócoli gratinado

Lava el brócoli y sepáralo en pequeños ramilletes. Cocínalo en agua con sal durante 6 a 8 minutos hasta que esté tierno pero firme. Escúrrelo bien y resérvalo.

Para preparar la salsa bechamel, derrite la manteca en una cacerola a fuego medio. Agrega la harina y cocina mezclando durante un minuto para formar una base suave.

Incorpora la leche poco a poco, sin dejar de revolver, hasta obtener una salsa cremosa y sin grumos.

Condimenta con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Luego añade la mitad del queso rallado y mezcla hasta que se derrita completamente.

Coloca los ramilletes de brócoli en una fuente apta para horno, distribuyéndolos en una sola capa.

Cubre con la salsa bechamel y espolvorea el resto del queso por encima.

Lleva al horno precalentado a 200 °C, preferentemente con función grill, durante unos 10 minutos, hasta que el queso esté dorado y burbujeante.

Retira del horno y deja reposar un par de minutos antes de servir.

Un pequeño truco para que quede perfecto: dejar reposar el gratinado apenas unos minutos fuera del horno ayuda a que la salsa se asiente. De esta manera, resulta más fácil servirlo sin que se desarme.

Conservación

Si sobra, el brócoli gratinado puede guardarse en la heladera dentro de un recipiente hermético durante hasta 48 horas. Para recalentarlo, lo ideal es hacerlo en el horno a temperatura baja o en el microondas.

No se recomienda congelarlo, ya que el brócoli puede perder su textura y volverse demasiado blando al descongelarse.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
4

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas
5

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija
6

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Más Noticias
Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Voraz incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

El juicio por el caso Lebbos: las lágrimas de un hombre que hace 20 años busca justicia por su hija

Comentarios