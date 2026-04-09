Cómo la comida chatarra afecta el sueño: conocé los efectos y soluciones

La dieta catalogada como poco saludable consistió en productos ultraprocesados con elevados niveles de azúcares y grasas saturadas. El grupo de participantes fue dividido de manera aleatoria: mientras una mitad seguía un plan nutricional equilibrado, la otra se sometía a la dieta procesada. Durante este proceso, los voluntarios fueron observados y monitorizados para documentar las consecuencias biológicas que estas elecciones dietéticas proyectaban sobre la arquitectura y profundidad de su sueño.