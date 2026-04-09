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Cómo la comida chatarra afecta el sueño: conocé los efectos y soluciones

Investigadores de la Universidad de Upsala, en Suecia, profundizaron en este vínculo al analizar cómo el consumo de alimentos ultraprocesados altera los ciclos de reparación nocturna.

Cómo la comida chatarra afecta el sueño: conocé los efectos y soluciones Alimentación
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Investigadores de la Universidad de Upsala, Suecia, demostraron que el consumo de comida chatarra deteriora la calidad del sueño profundo al alterar los ciclos de restauración.
  • El estudio monitoreó a 15 jóvenes con dietas ricas en azúcares y grasas. Aunque durmieron el mismo tiempo, su actividad cerebral durante el descanso profundo fue menos efectiva.
  • Los hallazgos revelan que la alimentación incide directamente en la arquitectura del sueño, sugiriendo que evitar ultraprocesados es vital para una correcta recuperación biológica.
Resumen generado con IA

La alimentación constituye un factor determinante en la calidad del descanso, estableciendo una relación de causa y efecto donde la dieta incide directamente en la arquitectura del sueño. Investigadores de la Universidad de Upsala, en Suecia, profundizaron en este vínculo al analizar cómo el consumo de alimentos ultraprocesados altera los ciclos de reparación nocturna.

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Aunque ingerir una hamburguesa o un sándwich de milanesa por la noche pueda parecer una acción aislada y sin mayores consecuencias, la evidencia indica lo contrario. El mantenimiento de una dieta poco saludable de forma sostenida no solo provoca digestiones pesadas, sino que genera efectos profundos y negativos en la profundidad y efectividad del sueño, impidiendo que el organismo complete sus procesos de restauración biológica de manera adecuada.

El sueño y la alimentación están interrelacionados

Con el objetivo de desentrañar el vínculo entre la nutrición y el descanso, los investigadores seleccionaron una muestra de 15 hombres jóvenes, saludables y con peso normal. A través de un monitoreo diario, el estudio buscó determinar con precisión de qué manera distintos regímenes alimentarios alteraban sus patrones de sueño.

La dieta catalogada como poco saludable consistió en productos ultraprocesados con elevados niveles de azúcares y grasas saturadas. El grupo de participantes fue dividido de manera aleatoria: mientras una mitad seguía un plan nutricional equilibrado, la otra se sometía a la dieta procesada. Durante este proceso, los voluntarios fueron observados y monitorizados para documentar las consecuencias biológicas que estas elecciones dietéticas proyectaban sobre la arquitectura y profundidad de su sueño.

El sueño y la alimentación están interrelacionados

Para conocer cuál es el vínculo entre la comida poco saludable y la calidad de sueño, los investigadores tomaron una muestra de 15 hombre jóvenes saludables de peso normal a los cuales se monitoreó diariamente para conocer de qué manera las dietas modificaban el sueño de los mismos.

La dieta poco saludable se basó en alimentos procesados, con alto contenido en azúcares y de grasas saturadas. El grupo se dividió a la mitad, algunos de ellos debieron seguir una dieta más saludable y otra menos en orden aleatorio, de manera que eran observados y monitorizados para conocer las consecuencias que estas decisiones tendrían sobre el sueño.

Un estudio dio cuenta de cómo la comida chatarra afecta a nuestro sueño

Las dos dietas contenían el mismo número de calorías, ajustadas a los requerimientos diarios de cada individuo. Cada dieta se consumió durante una semana. Durante ese tiempo, los científicos evaluaron los hábitos de sueño de los participantes, que debían dormir entre siete y nueve horas diaria.

Una vez terminados el experimento, los investigadores se dieron con que la calidad del sueño profundo de los participantes que habian seguido una dieta de comida “chararra”, se había deteriorado en comparación con quienes habían comido más saludable. Aunque ambos grupos hubieron dormido la misma cantidad de horas, se descubrió que hubo diferencias en las ondas lentas durante el sueño profundo.

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