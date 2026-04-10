Solicitaron la emergencia industrial en Tucumán: "No damos más", advirtió Rocchia Ferro

“No somos políticos, sino una entidad gremial que vela por los intereses de los asociados. Y las situaciones van cambiando y son muy dinámicas. Nuestro planteo se encuadra en el hoy y el mañana, no en el ayer. Las tasas son impagables, la presión tributaria es tremenda, la caída del consumo es lo que es. Esto estamos viendo actualmente la realidad. Hace tres años no cerraban las textiles, la metalmecánica funcionaba bien. Por ejemplo, hoy un tractor importado de China cuesta U$S63.000 y uno producido en Argentina, U$S200.000. El tractor, obviamente, de Argentina paga impuesto, es de un privado, tiene un sueldo importante, pero se está compitiendo contra el Estado Chino. La competencia es despareja”, finalizó.