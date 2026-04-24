Malas noticias para Boca: Ander Herrera sufrió un nuevo desgarro y estará casi un mes afuera

En lo que va de este 2026, el exjugador del Manchester United y PSG ya había tenido que parar por un desgarro en el recto anterior de su pierna derecha. Cuando parecía haber recuperado la plenitud y la confianza necesaria para pelear por la titularidad absoluta, esta recaída en el isquiotibial lo obliga a un parate mínimo de cuatro semanas. La situación reabre el debate sobre la intensidad de los entrenamientos o la adaptación de los veteranos de élite europea al ritmo de fricción del fútbol sudamericano.