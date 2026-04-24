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Malas noticias para Boca: Ander Herrera sufrió un nuevo desgarro y estará casi un mes afuera

Los estudios médicos confirmaron una lesión de grado 2 en el isquiotibial izquierdo que tendrá al vasco fuera de las canchas. Se trata del sexto problema muscular del volante español en menos de un año desde su llegada al club de la Ribera.

Malas noticias para Boca: Ander Herrera sufrió un nuevo desgarro y estará casi un mes afuera
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El volante de Boca Ander Herrera sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial izquierdo este viernes en Buenos Aires, lo que le demandará casi un mes de recuperación.
  • La lesión ocurrió durante la entrada en calor ante Defensa y Justicia. Es el sexto problema muscular del español en un año, sumando otra baja clave para el DT Claudio Úbeda.
  • Su ausencia obliga a reestructurar el mediocampo ante duelos decisivos. La racha de lesiones abre dudas sobre la adaptación física de las figuras europeas al fútbol argentino.
Resumen generado con IA

Lo que comenzó como una mueca de dolor y preocupación durante la entrada en calor en Florencio Varela se transformó, pocas horas después, en una certeza desalentadora para Boca. Tras la goleada ante Defensa y Justicia, los exámenes clínicos realizados este viernes ratificaron que Ander Herrera padece un desgarro de grado 2 en su isquiotibial izquierdo. Esta noticia cae como un balde de agua fría para Claudio Úbeda, quien había encontrado en el mediocampista europeo una pieza de jerarquía y el relevo predilecto para oxigenar la zona central del equipo.

La fragilidad física, el gran enemigo de Herrera en la Argentina

El presente del volante vasco en Boca Juniors parece estar marcado por una paradoja constante: cada vez que logra encadenar rendimientos destacados y consolidarse como el "jugador número 12" del esquema, su propio físico le impone un límite. Desde su ruidoso desembarco en 2025, las lesiones se han vuelto una constante difícil de ignorar. Con este nuevo parte médico, Herrera acumula seis afecciones musculares en menos de doce meses de competencia, una cifra que preocupa tanto al cuerpo técnico como al departamento médico del club.

En lo que va de este 2026, el exjugador del Manchester United y PSG ya había tenido que parar por un desgarro en el recto anterior de su pierna derecha. Cuando parecía haber recuperado la plenitud y la confianza necesaria para pelear por la titularidad absoluta, esta recaída en el isquiotibial lo obliga a un parate mínimo de cuatro semanas. La situación reabre el debate sobre la intensidad de los entrenamientos o la adaptación de los veteranos de élite europea al ritmo de fricción del fútbol sudamericano.

Un rompecabezas táctico para Claudio Úbeda

Para el entrenador de Boca, la ausencia de Herrera no es solo la pérdida de un nombre en la planilla, sino de un perfil futbolístico difícil de reemplazar. El español se había convertido en el eje del orden y el liderazgo táctico cuando los partidos requerían enfriar el ritmo o asegurar la tenencia del balón. Su capacidad para leer el juego y su técnica depurada le permitían a Úbeda modificar el dibujo táctico sin perder equilibrio, algo que ahora deberá buscar en juveniles o en futbolistas de características más defensivas.

Con la fase eliminatoria del torneo local en el horizonte y compromisos internacionales de peso, Boca deberá aprender a convivir una vez más con la baja de una de sus figuras internacionales. Mientras Herrera inicia un nuevo proceso de kinesiología y recuperación, el interrogante queda planteado: ¿podrá el Vasco superar esta racha de infortunios físicos para demostrar su vigencia, o su paso por la Argentina quedará signado por la intermitencia de los consultorios médicos? Por ahora, habrá que esperar al menos treinta días para volver a ver el despliegue del volante en el campo de juego.

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