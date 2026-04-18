Baja en Atlético Tucumán: Kevin Ortiz quedó fuera del partido ante Argentinos Juniors

Kevin Ortíz quedó fuera del partido ante Argentinos Juniors tras sufrir una molestia física en la activación. El volante de Atlético presentó una mialgia en los aductores y, por precaución, el cuerpo técnico decidió bajarlo de la convocatoria a último momento.
La noticia sorprendió en la previa del encuentro, ya que el mediocampista estaba en condiciones de ser parte del plantel. Sin embargo, la dolencia obligó a modificar los planes sobre la hora.
Desde el club informaron que Ortíz será evaluado en los próximos días para determinar la evolución de la lesión y establecer los plazos de recuperación.
De esta manera, el equipo pierde una variante en la mitad de la cancha para este compromiso, mientras el foco ahora estará puesto en cómo responde el jugador en las próximas horas.