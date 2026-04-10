“Esa no es la esencia del fútbol”: Ander Herrera marcó diferencias entre Boca y River

Resumen para apurados
- Ander Herrera, volante de Boca, criticó la presencia de influencers en la cancha de River previo al Superclásico del 19 de abril, resaltando la esencia tradicional del hincha xeneize.
- El español cuestionó en una entrevista el uso de celulares en estadios. El duelo llega con Boca invicto hace diez fechas y River en racha positiva tras la llegada de Eduardo Coudet.
- Las declaraciones reavivan el folclore del clásico y plantean un debate sobre la identidad del fútbol argentino frente a la tecnología, impactando en el clima previo al gran duelo.
En la antesala de un nuevo Superclásico, Ander Herrera puso el foco en un aspecto que trasciende lo futbolístico: la forma de vivir el fútbol en las tribunas. El mediocampista de Boca Juniors valoró la tradición de sus hinchas y marcó un contraste con lo que percibe en River Plate, en una comparación que reaviva el folclore del clásico.
Las declaraciones se dieron en la previa del duelo que ambos equipos disputarán el domingo 19 de abril en el Estadio Monumental, un partido que puede ser determinante para el rumbo de la temporada.
En una entrevista con el canal “EL BORO” de YouTube, Herrera cuestionó la creciente presencia de influencers en los estadios y reivindicó una experiencia más tradicional. “No siempre, pero acá todavía existe esa esencia de no ponerse a grabar cuando van a tirar un córner”, sostuvo. Y agregó: “Con todo respeto, esa no es la esencia del fútbol. Cada uno puede hacer lo que quiera. A mí no me gusta”.
El ex jugador de Manchester United, Paris Saint-Germain y Athletic Club profundizó su mirada al destacar el valor de la transmisión generacional en las tribunas. “A mí me gusta que el abuelo vaya con el nieto, que se pongan de pie, que canten. Yo crecí de esa manera y a mí me gusta el fútbol así”, expresó.
En ese sentido, remarcó una diferencia cultural entre escenarios: mientras que en La Bombonera -según su visión- se mantiene una identidad ligada al hincha de toda la vida, en el estadio de River observa una mayor presencia de creadores de contenido. “Aquí hay pica con River y uno de los temas es este. En el campo de River hay muchos tiktokers e influencers y los hinchas de Boca los cargan por eso”, señaló.
El contexto deportivo también suma tensión al cruce. Boca llega con una racha de diez partidos sin derrotas y un debut positivo en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica. River, por su parte, acumula cuatro triunfos consecutivos desde la llegada de Eduardo Coudet, aunque su reciente empate ante Blooming en la Copa Sudamericana dejó sensaciones encontradas.
Más allá del escenario, Herrera insistió en que la mística de Boca se sostiene en su gente. En una semana atravesada por la expectativa, el español volvió a poner en valor una idea que, según él, define al club: “Se respeta mucho al hincha de toda la vida”.