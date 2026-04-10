“Esa no es la esencia del fútbol”: Ander Herrera marcó diferencias entre Boca y River

En ese sentido, remarcó una diferencia cultural entre escenarios: mientras que en La Bombonera -según su visión- se mantiene una identidad ligada al hincha de toda la vida, en el estadio de River observa una mayor presencia de creadores de contenido. “Aquí hay pica con River y uno de los temas es este. En el campo de River hay muchos tiktokers e influencers y los hinchas de Boca los cargan por eso”, señaló.