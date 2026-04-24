Amenazas en las escuelas: la Justicia advirtió a los padres que deberán pagar los costos de los operativos

Un despliegue costoso

El Ministerio Público Fiscal busca sentar un precedente para frenar la proliferación de estas amenazas que generan zozobra en la comunidad educativa. Los operativos detallados a los padres incluyeron no solo la presencia policial en las puertas de los colegios, sino también un complejo rastreo tecnológico por parte de divisiones especializadas para dar con el origen de los mensajes y las pintadas.