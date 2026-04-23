Seis denuncias en una mañana: investigan una seguidilla de amenazas de tiroteo en escuelas de Tucumán
Mensajes en baños, publicaciones en redes sociales y llamados al 911 activaron protocolos en distintos establecimientos de la provincia. Intervino la Policía y se radicaron denuncias por intimidación pública.
Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán investiga seis amenazas de tiroteo ocurridas este jueves en escuelas de la capital y el interior, denunciadas como actos de intimidación pública.
- Las alertas surgieron por mensajes en baños, redes sociales y llamados al 911. Se activaron protocolos de seguridad en instituciones como la Escuela República de Paraguay y otras.
- La justicia busca identificar a los responsables mientras se refuerza la seguridad escolar. El hecho genera alarma y plantea la necesidad de abordar la violencia en las aulas.
Una serie de amenazas de tiroteo en escuelas de Tucumán encendió la alarma en las últimas horas y derivó en la intervención de la Policía en distintos puntos de la provincia. Los seis episodios, registrados en instituciones de la capital y del interior solo durante la mañana de este jueves, tienen como denominador común la aparición de mensajes intimidatorios en baños escolares y advertencias difundidas en redes sociales.
Uno de los casos se reportó a través de un llamado al Sistema de Emergencias 911. La directora de la Escuela República de Paraguay informó que se detectó una inscripción realizada con felpa en uno de los baños que advertía sobre un tiroteo. Según indicó, el marcador había sido arrojado dentro del inodoro, pero logró recuperarlo. De inmediato solicitó la presencia policial.
En La Cocha, la directora de la Escuela Secundaria Justo José de Urquiza alertó sobre una situación similar. De acuerdo con su testimonio, la preceptora a cargo de un curso de cuarto año le informó sobre un mensaje en el baño de varones que decía “mañana hay tiroteo”.
Minutos más tarde, personal policial se presentó en la Escuela Dr. Tiburcio Padilla, en Banda del Río Salí, tras un llamado de la institución por una situación similar: los alumnos habían encontrado en el baño de varones una inscripción realizada con corrector que decía “tiro mañana a la salida”.
En otro hecho vinculado, una mujer se presentó en una dependencia policial para denunciar que una madre le mostró una publicación en Facebook. En ella, un usuario bajo el nombre “UnforgettableJaguar7682” convocaba a reunirse frente a la Escuela Ramón Paz Posse para reclamar seguridad ante un supuesto tiroteo previsto para el día siguiente, a las 14.
Otro episodio se reportó en Arcadia. A las 12, la directora de la Escuela 186 Provincia de Tucumán, solicitó presencia policial luego de que una menor escribiera con corrector en el baño de mujeres la frase “mañana hay un tiroteo”. En el lugar se identificó a la madre de la alumna.
A estos hechos se sumó una advertencia en la Escuela Media Virgen de la Merced, ubicada sobre avenida Brígido Terán. Según informó la directora, se encontró en el baño de mujeres un anuncio de tiroteo convocado para el viernes 24 de abril.
Todos los casos fueron encuadrados como intimidación pública y quedaron bajo investigación. Las autoridades avanzan en la identificación de los responsables y en la evaluación de las medidas de seguridad para resguardar a la comunidad educativa, en medio de la preocupación que generaron las reiteradas amenazas.