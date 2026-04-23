Seis denuncias en una mañana: investigan una seguidilla de amenazas de tiroteo en escuelas de Tucumán

Una serie de amenazas de tiroteo en escuelas de Tucumán encendió la alarma en las últimas horas y derivó en la intervención de la Policía en distintos puntos de la provincia. Los seis episodios, registrados en instituciones de la capital y del interior solo durante la mañana de este jueves, tienen como denominador común la aparición de mensajes intimidatorios en baños escolares y advertencias difundidas en redes sociales.