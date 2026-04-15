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Despidieron a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

El recorte en la primera etapa impacta en áreas técnicas y pone en riesgo la calidad de los pronósticos y las alertas. El plan oficial prevé un total de 240 cesantías.

Despidos masivos La magnitud del ajuste no deja margen para matices. De los 780 trabajadores civiles actuales, quedarían 540. (Redes Sociales) Despidos masivos La magnitud del ajuste no deja margen para matices. De los 780 trabajadores civiles actuales, quedarían 540. (Redes Sociales)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino despidió a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional este miércoles para reducir gastos, en un plan que contempla un total de 240 cesantías.
  • Los despidos, ejecutados por Defensa, afectan áreas técnicas. El SMN ya perdió 200 empleados este año y opera con un sistema mayormente manual que requiere personal en estaciones.
  • El recorte debilita el sistema de alertas ante eventos climáticos extremos. Especialistas advierten que habrá puntos ciegos en el monitoreo, afectando al agro y la aviación civil.
Resumen generado con IA

Los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya comenzaron y alcanzan a 140 trabajadores en esta primera etapa. La medida se da en un contexto crítico, con lluvias intensas e inundaciones en distintas regiones del país, lo que genera preocupación por el impacto en la calidad de los pronósticos.

Según Página/12, el plan oficial contempla un total de 240 cesantías, lo que profundiza el ajuste en una institución clave para la prevención y gestión de emergencias climáticas.

Despidos en el SMN: cómo avanza el ajuste

Durante la jornada, comenzaron a notificarse las desvinculaciones. La mayoría de los afectados son trabajadores contratados bajo la modalidad del artículo 9, por lo que no recibirán indemnización.
“Se nos va a pagar el mes y las vacaciones. No tenemos indemnización”, explicó una meteoróloga despedida.
La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Desregulación y ejecutada a través del Ministerio de Defensa, que delegó en cada área la definición de los puestos a recortar.
Actualmente, el SMN cuenta con 780 trabajadores civiles. Con este ajuste, la planta se reduciría a 540 empleados.

Menos personal, menos precisión en los pronósticos

El recorte impacta especialmente en los observadores meteorológicos, responsables de recolectar datos en las 125 estaciones distribuidas en todo el país.

En Argentina, el sistema de medición sigue siendo mayormente manual: menos de 20 estaciones están automatizadas. El resto depende del trabajo constante de personal técnico.

“Menos datos implican pronósticos menos precisos”, advirtió una trabajadora desvinculada.

La reducción de personal podría generar estaciones con funcionamiento limitado y la aparición de “puntos ciegos” en el sistema de monitoreo climático.

Un organismo con recortes previos

El ajuste actual se suma a una reducción sostenida del personal. Desde el inicio de la gestión, el SMN ya había perdido más de 200 trabajadores.

De acuerdo con datos oficiales, el plantel óptimo del organismo debería ser de 1.156 empleados, muy por encima de los números actuales.

Además, hay al menos 31 trabajadores en condiciones de jubilarse, lo que podría profundizar aún más la caída en la dotación.

Impacto en alertas, aviación y gestión de emergencias

El Servicio Meteorológico Nacional cumple un rol estratégico: produce información clave para la elaboración de pronósticos, alertas tempranas y la toma de decisiones en sectores como la aviación, el agro y la gestión de emergencias.

Con menos personal, la capacidad de recolectar y procesar datos se reduce de manera directa.

Especialistas del organismo advierten que la consecuencia es clara: un sistema más débil y menor precisión en los pronósticos, en un contexto donde anticipar eventos climáticos extremos resulta cada vez más crítico.

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