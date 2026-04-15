Despidieron a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

Despidos en el SMN: cómo avanza el ajuste

Durante la jornada, comenzaron a notificarse las desvinculaciones. La mayoría de los afectados son trabajadores contratados bajo la modalidad del artículo 9, por lo que no recibirán indemnización.

“Se nos va a pagar el mes y las vacaciones. No tenemos indemnización”, explicó una meteoróloga despedida.

La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Desregulación y ejecutada a través del Ministerio de Defensa, que delegó en cada área la definición de los puestos a recortar.

Actualmente, el SMN cuenta con 780 trabajadores civiles. Con este ajuste, la planta se reduciría a 540 empleados.