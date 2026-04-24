Alerta en la Patagonia para este viernes 24 de abril: advierten por ráfagas que pueden superar los 110 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos en la Patagonia, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h en Santa Cruz y Chubut y posibles problemas de visibilidad.
Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por vientos intensos de hasta 110 km/h para este viernes 24 de abril en Santa Cruz y Chubut, ante posibles riesgos por ráfagas extremas.
- El fenómeno incluye vientos sostenidos de entre 40 y 65 km/h. Se prevé una fuerte reducción de visibilidad por polvo en suspensión, lo que complicará la circulación en rutas.
- Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre y asegurar objetos sueltos. El monitoreo constante es clave para prevenir accidentes en zonas vulnerables al clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este viernes 24 de abril por vientos intensos en distintas zonas de la Patagonia. El fenómeno impacta principalmente en el sur del país, donde se prevén ráfagas de gran magnitud y posibles complicaciones en la visibilidad.
Según el organismo, las condiciones podrían generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas abiertas o elevadas, por lo que se recomienda adoptar medidas preventivas y mantenerse informado a través de canales oficiales.
Qué provincias están afectadas por la alerta meteorológica
La advertencia alcanza al noreste de Santa Cruz, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 45 y 65 kilómetros por hora. En sectores más elevados, las ráfagas podrían superar los 110 km/h, mientras que en zonas más bajas se estiman picos cercanos a los 100 km/h.
Además, el SMN no descarta la reducción de la visibilidad por la presencia de polvo en suspensión, una situación que puede dificultar la circulación y aumentar el riesgo en rutas.
En paralelo, el sudoeste de Chubut también se encuentra bajo alerta amarilla. Allí, los vientos oscilarán entre los 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 95 km/h o incluso superarlos de manera puntual.
Frente a este escenario, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en momentos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.