Alerta en la Patagonia para este viernes 24 de abril: advierten por ráfagas que pueden superar los 110 km/h

Qué provincias están afectadas por la alerta meteorológica

La advertencia alcanza al noreste de Santa Cruz, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 45 y 65 kilómetros por hora. En sectores más elevados, las ráfagas podrían superar los 110 km/h, mientras que en zonas más bajas se estiman picos cercanos a los 100 km/h.