Cuestionamientos y advertencias por la presencia de Peter Thiel en Argentina

Resumen para apurados
- Javier Milei recibió al magnate Peter Thiel en la Casa Rosada para fortalecer vínculos tecnológicos, generando críticas de la oposición por la falta de transparencia del encuentro.
- Thiel, cofundador de PayPal y dueño de Palantir, compró una propiedad en Buenos Aires tras reunirse con el oficialismo, lo que Carrió vincula con riesgos para la democracia.
- Este acercamiento plantea interrogantes sobre la influencia de empresas de inteligencia en el Estado y marca un cambio en la inserción geopolítica y tecnológica de Argentina.
La visita del empresario tecnológico Peter Thiel a la Argentina y su reunión con Javier Milei generaron fuertes cuestionamientos desde la oposición, en particular de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien expresó preocupación por los intereses del magnate.
A través de su cuenta en X, Carrió calificó la presencia de Thiel como “preocupante” y advirtió sobre su posible influencia. “Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor”, escribió.
En ese sentido, apuntó contra Palantir Technologies, la firma del empresario, al sostener: “Hay que buscar qué es Palantir. Va en contra de la República, la democracia y las libertades. Es Pentágono puro, es el eje del mal”.
El encuentro entre Milei y Thiel se realizó en la Casa Rosada con fuerte hermetismo y sin acceso para la prensa acreditada. De la reunión también participó el canciller Pablo Quirno, mientras que días antes el empresario había mantenido contactos con el asesor presidencial Santiago Caputo, consignó el diario "Ámbito".
Se trató del segundo encuentro formal entre el mandatario y el magnate. El primero había tenido lugar en mayo de 2024, aunque ambos ya se conocían desde febrero de ese año en un foro internacional.
Thiel es uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley y cofundador de PayPal. Además, fue uno de los primeros inversores en Facebook y es propietario de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA que desarrolla sistemas de análisis de datos utilizados por agencias de inteligencia, defensa y organismos gubernamentales, con apoyo a Israel.
En el plano político internacional, Thiel respaldó al expresidente de Estados Unidos Donald Trump y mantiene vínculos con el actual vicepresidente JD Vance.
Durante su estadía en el país, el empresario adquirió una propiedad en el barrio porteño de Barrio Parque, lo que alimentó especulaciones sobre una posible presencia más estable en la Argentina. La vivienda, ubicada sobre la calle Dardo Rocha, pertenecía previamente al financista Juan Ball.
Las críticas también fueron compartidas por la diputada Kelly Olmos, quien expresó su preocupación por la reunión y la falta de información oficial. “Manifestamos nuestra preocupación por la presencia en Argentina del empresario tecnológico Peter Thiel, dueño de Palantir, y su reunión con representantes del Poder Ejecutivo (Nacional)”, sostuvo en un mensaje respaldado por otros legisladores.
Además, cuestionó las restricciones a la prensa durante el encuentro y rechazó lo que consideró posiciones contrarias a la democracia.
La visita de Thiel y su acercamiento a la gestión de Javier Milei abrieron un nuevo foco de debate político sobre la influencia de grandes empresarios tecnológicos en la toma de decisiones estatales y en las guerras actuales.
Mientras desde La Libertad Avanza no se brindaron detalles sobre los temas abordados, desde la oposición surgieron advertencias sobre el rol de compañías vinculadas a inteligencia y defensa en el ámbito local.