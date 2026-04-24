Cuestionamientos y advertencias por la presencia de Peter Thiel en Argentina

Thiel es uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley y cofundador de PayPal. Además, fue uno de los primeros inversores en Facebook y es propietario de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA que desarrolla sistemas de análisis de datos utilizados por agencias de inteligencia, defensa y organismos gubernamentales, con apoyo a Israel.