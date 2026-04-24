El gobierno de Milei promulgó la reforma de la ley de glaciares, que redefine el esquema de protección ambiental

El gobierno de Javier Milei promulgó la ley 27.804, que introduce cambios en la normativa de glaciares vigente desde 2010, a través del Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial. La nueva disposición redefine el marco regulatorio para la protección de los cuerpos de hielo y del ambiente periglaciar en el país, en medio de los cuestionamientos de distintos sectores del país por las consecuencias ambientales.