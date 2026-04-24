Dólar e inflación: ¿qué pasará en lo que queda del año, según las proyecciones de los especialistas?

El nuevo precio del dólar

La mediana de los economistas sitúa ahora el tipo de cambio mayorista en $1.699,2 para diciembre, una corrección a la baja respecto a los $1.713 del mes previo. Este escenario implica una devaluación anual del 16,8%, una cifra que quedaría muy por debajo del ritmo de los precios, al profundizar la apreciación del peso en términos reales.