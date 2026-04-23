El dólar subió en todos los segmentos: el minorista avanzó $15 y superó los $1.400 en el Banco Nación

En tanto, en el mercado mayorista, la divisa también avanzó con fuerza al subir $14 y cerró a $1.392, alcanzando así su valor más alto desde el 7 de abril. Sin embargo, el volumen de operaciones mostró una caída: el monto operado en el segmento de contado se redujo a U$S390,8 millones, unos U$S23 millones menos que el miércoles y U$S140 millones por debajo de la oferta del martes.