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El dólar subió en todos los segmentos: el minorista avanzó $15 y superó los $1.400 en el Banco Nación

En el mercado mayorista, la divisa también avanzó con fuerza al subir $14 y cerró a $1.392, alcanzando así su valor más alto desde el 7 de abril.

DÓLAR. DÓLAR. Foto tomada de Freepik.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este jueves, el dólar subió en todos los segmentos del mercado argentino; el minorista superó los $1.400 en el Banco Nación debido a una fuerte presión alcista generalizada.
  • El mayorista llegó a $1.392, su máximo desde abril, pese a una baja en el volumen operado. El MEP y el CCL también avanzaron, con el CCL consolidándose como la opción más cara.
  • La suba simultánea en los tipos de cambio oficiales y paralelos amplía la brecha cambiaria, generando incertidumbre sobre la estabilidad de precios y la inflación a corto plazo.
Resumen generado con IA

El dólar volvió a mostrar presión alcista este jueves en la Argentina y registró subas en todos los segmentos del mercado cambiario. La cotiación oficial anotó un avance de $15 y finalizó a $1.415 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Mientras que en lo que va de abril acumula un incremento de $10.

En tanto, en el mercado mayorista, la divisa también avanzó con fuerza al subir $14 y cerró a $1.392, alcanzando así su valor más alto desde el 7 de abril. Sin embargo, el volumen de operaciones mostró una caída: el monto operado en el segmento de contado se redujo a U$S390,8 millones, unos U$S23 millones menos que el miércoles y U$S140 millones por debajo de la oferta del martes.

Dólar hoy: las cotizaciones innformales operaron con subas

En cuanto a los dólares paralelos, también se observaron subas. El dólar "blue" avanzó cinco unidades, a $1.420 para la venta, mientras que para la compra se ubicó en $1.400. De este modo, la brecha con el sistema bancario se amplió: las agencias informales pagaron unos $35 más que los bancos, que lo tomaron a $1.365.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó a $1.423,96, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.478,70, consolidándose como el tipo de cambio más elevado del mercado.

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