Dólar hoy: la cotización mayorista anotó una leve baja y el "blue" se mantuvo en $1.410 en Tucumán

Resumen para apurados
- El mercado cambiario argentino se estabilizó este martes: el dólar oficial cerró a $1.400, el mayorista bajó a $1.375,50 y el blue se mantuvo en $1.410 en la city tucumana.
- La baja mayorista ocurrió tras operar U$S532,1 millones, sumado a una caída en la demanda para ahorro y una mayor oferta de divisas por parte del sector privado y exportaciones.
- Se prevé que la liquidación de la cosecha gruesa en mayo refuerce la estabilidad cambiaria, permitiendo al Gobierno utilizar el dólar como ancla para desacelerar la inflación.
El mercado cambiario argentino mostró señales de estabilidad este martes, luego de dos ruedas consecutivas con tendencia alcista. El dólar oficial cerró a $1.400 para la venta en el Banco Nación. En lo que va de abril, el billete minorista acumula una baja de cinco unidades, mientras que desde el inicio de 2026 retrocede $80.
En el segmento mayorista, el monto operado en contado alcanzó un nivel relevante de U$S532,1 millones. Ese volumen permitió revertir la suba inicial del tipo de cambio, que finalmente cerró con una caída marginal de $1,50, hasta los $1.375,50. De este modo, la cotización mayorista sostiene una baja de $6,50 en abril y de $79,5 desde que comenzó el año.
En cuanto al esquema cambiario, el Banco Central fijó la banda superior en $1.688,68. Así, la cotización mayorista se ubicó a $313,18 por debajo de ese límite para la libre flotación.
Por su parte, el dólar "blue" se mantuvo sin cambios por tercer día consecutivo, en $1.410 para la venta. En el circuito informal, la divisa fue tomada a $1.390, lo que representa unos 40 unidades más que el precio de venta en bancos.
Dólar hoy: el BCRA ve margen para sostener la estabilidad y anticipa posibles bajas en el corto plazo
Desde el Banco Central consideran que la dinámica actual del mercado cambiario le da margen adicional al Gobierno para sostener la estabilidad e incluso permitir nuevas bajas nominales del dólar en el corto plazo. Durante una exposición ante inversores en Estados Unidos, el vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, sostuvo que la demanda de dólares para atesoramiento volvió a caer en marzo por segundo mes consecutivo. El dato es relevante porque la compra de dólar ahorro había sido uno de los principales factores de salida de divisas durante el segundo semestre de 2025, en medio del proceso electoral.
Entre julio y octubre del año pasado, las personas físicas retiraron del sistema en términos netos unos U$S5.458 millones. En los cuatro meses siguientes, ese monto descendió a U$S2.362 millones.
A la menor demanda de billetes se suma una mayor oferta proveniente del sector privado. Según explicó Werning, todavía quedaban por liquidarse unos U$S3.200 millones correspondientes a emisiones de Obligaciones Negociables (ONs) realizadas por empresas. Esos ingresos funcionan como una fuente adicional de dólares para el mercado oficial y ayudan a descomprimir presiones sobre la cotización.
Otro factor clave para las próximas semanas será la estacionalidad del agro. El Indec informó este lunes que las exportaciones crecieron casi 20% mensual en marzo, impulsadas principalmente por mayores ventas externas de maíz. En la city estiman que abril y mayo podrían mostrar cifras todavía más robustas, a medida que avance la liquidación de la cosecha gruesa. Ese flujo estacional de divisas suele representar uno de los principales soportes para el mercado cambiario durante el segundo trimestre del año, consignó el portal Ámbito.
En la última rueda informada, las reservas brutas del BCRA crecieron u$s4 millones hasta alcanzar U$S45.631 millones. Ese mismo día, la autoridad monetaria compró U$S75 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), aunque operadores remarcaron que el ritmo de acumulación comenzó a desacelerarse respecto de semanas anteriores.
Con el dólar aún contenido, el foco de los inversores empieza a desplazarse hacia dos variables centrales: la velocidad de liquidación del agro y el comportamiento de la demanda privada de divisas. Si ambas tendencias se mantienen, el Gobierno podría sostener la pax cambiaria y utilizarla como ancla para moderar la inflación en los próximos meses.