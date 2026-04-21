Dólar hoy: la cotización mayorista anotó una leve baja y el "blue" se mantuvo en $1.410 en Tucumán

Desde el Banco Central consideran que la dinámica actual del mercado cambiario le da margen adicional al Gobierno para sostener la estabilidad e incluso permitir nuevas bajas nominales del dólar en el corto plazo. Durante una exposición ante inversores en Estados Unidos, el vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, sostuvo que la demanda de dólares para atesoramiento volvió a caer en marzo por segundo mes consecutivo. El dato es relevante porque la compra de dólar ahorro había sido uno de los principales factores de salida de divisas durante el segundo semestre de 2025, en medio del proceso electoral.