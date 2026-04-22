El dólar oficial operó estable por tercera jornada consecutiva y el "blue" subió $5

En el segmento mayorista, el dólar también sostiene una tendencia a la baja en lo que va del año. El dólar mayorista mantiene en 2026 una baja de $77. Dado que la banda superior del esquema cambiario del Banco Central se ubicó en los $1.690,29, el tipo de cambio oficial quedó a $312,29 o 22,7% de ese límite para la libre flotación, margen que aprovecha la entidad monetaria para acumular divisas con su intervención diaria.