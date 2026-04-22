El dólar oficial operó estable por tercera jornada consecutiva y el "blue" subió $5

Resumen para apurados
- El dólar oficial cerró estable a $1.400 en el Banco Nación, mientras el informal subió $5 hasta los $1.415 este miércoles en la city porteña por la dinámica del mercado cambiario.
- La divisa minorista acumula una baja de $80 en lo que va de 2026. El BCRA aprovecha la brecha del 22,7% respecto al límite de flotación para continuar con la acumulación de reservas.
- Pese al leve repunte del blue, la estabilidad del oficial refleja el control monetario actual. Se espera que el BCRA mantenga su estrategia de intervención para sumar divisas.
En la tercera rueda hábil de la semana, el dólar oficial operó sin cambios al finalizar a $1.400 para la venta en las pizarras del Banco Nación. El billete minorista mantiene una baja de $80 en lo que va del año.
En el segmento mayorista, el dólar también sostiene una tendencia a la baja en lo que va del año. El dólar mayorista mantiene en 2026 una baja de $77. Dado que la banda superior del esquema cambiario del Banco Central se ubicó en los $1.690,29, el tipo de cambio oficial quedó a $312,29 o 22,7% de ese límite para la libre flotación, margen que aprovecha la entidad monetaria para acumular divisas con su intervención diaria.
Por su parte, el mercado informal volvió a registrar una suba. En el reducido mercado blue el dólar ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.415 para la venta. En las agencias de cambio informales estuvieron tomando el billete a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que lo que le pagan a los ahorristas que quieren liquidar sus divisas en el banco.
Entre los tipos de cambio financieros, el MEP opera a $1.419,66, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.472,87. En tanto, el dólar blue trepó a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.