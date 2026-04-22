Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar oficial operó estable por tercera jornada consecutiva y el "blue" subió $5

Los dólares paralelos mostraron leves movimientos y se mantuvieron por encima del valor minorista.

El dólar oficial operó estable por tercera jornada consecutiva y el blue subió $5
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial cerró estable a $1.400 en el Banco Nación, mientras el informal subió $5 hasta los $1.415 este miércoles en la city porteña por la dinámica del mercado cambiario.
  • La divisa minorista acumula una baja de $80 en lo que va de 2026. El BCRA aprovecha la brecha del 22,7% respecto al límite de flotación para continuar con la acumulación de reservas.
  • Pese al leve repunte del blue, la estabilidad del oficial refleja el control monetario actual. Se espera que el BCRA mantenga su estrategia de intervención para sumar divisas.
Resumen generado con IA

En la tercera rueda hábil de la semana, el dólar oficial operó sin cambios al finalizar a $1.400 para la venta en las pizarras del Banco Nación. El billete minorista mantiene una baja de $80 en lo que va del año.

En el segmento mayorista, el dólar también sostiene una tendencia a la baja en lo que va del año. El dólar mayorista mantiene en 2026 una baja de $77. Dado que la banda superior del esquema cambiario del Banco Central se ubicó en los $1.690,29, el tipo de cambio oficial quedó a $312,29 o 22,7% de ese límite para la libre flotación, margen que aprovecha la entidad monetaria para acumular divisas con su intervención diaria.

Por su parte, el mercado informal volvió a registrar una suba. En el reducido mercado blue el dólar ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.415 para la venta. En las agencias de cambio informales estuvieron tomando el billete a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que lo que le pagan a los ahorristas que quieren liquidar sus divisas en el banco.

Entre los tipos de cambio financieros, el MEP opera a $1.419,66, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.472,87. En tanto, el dólar blue trepó a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Temas Buenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dólar hoy: la cotización mayorista anotó una leve baja y el blue se mantuvo en $1.410 en Tucumán

Dólar hoy: la cotización mayorista anotó una leve baja y el "blue" se mantuvo en $1.410 en Tucumán

Dólar hoy: la cotización oficial cayó $5 y tocó su nivel más bajo desde mediados de octubre

Dólar hoy: la cotización oficial cayó $5 y tocó su nivel más bajo desde mediados de octubre

Dólar hoy: la cotización oficial registró un avance de $10 y se negoció por debajo de los $1.400 este viernes

Dólar hoy: la cotización oficial registró un avance de $10 y se negoció por debajo de los $1.400 este viernes

¿Por qué el Banco Nación bajó el scoring para los créditos hipotecarios?: el análisis de un especialista

¿Por qué el Banco Nación bajó el scoring para los créditos hipotecarios?: el análisis de un especialista

Lo más popular
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura
2

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?
3

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos
4

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
2

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
4

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
5

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Más Noticias
Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Qué dice la dirigencia de Atlético Tucumán sobre Falcioni, la crisis del equipo y los refuerzos

Cronograma confirmado: cuándo empiezan a cobrar los estatales en Tucumán

Cronograma confirmado: cuándo empiezan a cobrar los estatales en Tucumán

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los fijos, las dudas y las sorpresas posibles

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026: los fijos, las dudas y las sorpresas posibles

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Comentarios