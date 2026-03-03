El curioso nombre que pensó Oriana Sabatini para su hija y cuál es el significado del que eligió

Las buenas noticias viajaron desde Roma directo hasta la Argentina. Ayer, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez, tras una espera que tuvo a los fanáticos en vilo desde el posteo de hace seis días en el que anunciaban un parto que estaba a punto de suceder. Este lunes 2 de marzo, la actriz dio a luz a su pequeña en el Hospital Gemelli, en Roma, a quien bautizó con el nombre de "Gia".
Gia nació en la mañana del 2 de marzo y con ello causó el revuelo de los miles de fans que la acompañan en ambos continentes. Con una publicación conjunta en redes sociales y la alusión a una canción del puertorriqueño Bad Bunny, el futbolista y la cantante marcaron el inicio de una nueva etapa de sus vidas.
"Un aplauso pa mami y papi", escribieron debajo de la imagen de Gia, quien cautivó las redes sociales en pocos minutos. La foto muestra el rostro de la beba y su pequeña mano aferrada al dedo de sus progenitores.
El nombre que escogió Oriana Sabatini para su hija
Oriana Sabatini había escogido ese nombre hace tiempo; de hecho, desde muy niña ya sabía que su hija debía llamarse Gia. Si bien no era definitivo, cuando se enteró de que iba a ser madre, aquella identificación resonaba en su cabeza. "No lo tenía pensado en ese momento, pero es un nombre que me gusta desde la adolescencia. No es que me olvidé, pero lo tuve al fondo del tintero", contó en una charla con Resumido.
Cuando confirmó que estaba embarazada de una nena, no dudó. "Obvio no le puedo poner de otra forma", agregó la artista. La determinación fue unilateral, ya que su marido no tuvo demasiada participación en la elección. "A Paulo yo le avisé cómo se va a llamar, pero no se lo pregunté, porque la que está poniendo el cuerpo soy yo", recordó.
El curioso nombre que descartó Oriana Sabatini
Pero antes de ello, Sabatini barajó otras posibilidades algo curiosas, como la que hacía alusión a una de sus sagas preferidas. En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (LAM), la joven advirtió que pensó en la protagonista de "Harry Potter". "Lo pensé", admitió cuando le preguntaron por el apelativo de "Hermione". Sin embargo, fue descartado. "Me parecía mucho, es un nombre que ya está muy atado a una persona", explicó antes de ser madre.
La emotiva historia del nombre de la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini
El nombre elegido finalmente fue Gia y se podría deber al personaje de Gia Carangi, que interpretó Angelina Jolie en la película de 1998 que lleva ese mismo título, según recogió el medio deportivo italiano Tribuna. Ese papel tuvo relevancia para la intérprete, en especial porque se metió en la piel de una modelo famosa de los años 80, descendiente de italianos en Estados Unidos, que abandonó a su familia para adentrarse en el mundo de la moda a temprana edad. Sin embargo, tuvo un final triste cuando se contagió de VIH y el consumo de drogas la llevó a la muerte.
El rol de Jolie como Gia habría impactado a Sabatini en esa historia controversial, que marcó un antes y un después en la carrera de la estrella estadounidense y la catapultó de la mano de diferentes premios y reconocimientos. La vida de la modelo, interpretada con fortaleza, decisión y carácter, habría influido en la elección de Sabatini.