El curioso nombre que pensó Oriana Sabatini para su hija y cuál es el significado del que eligió

La emotiva historia del nombre de la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

El nombre elegido finalmente fue Gia y se podría deber al personaje de Gia Carangi, que interpretó Angelina Jolie en la película de 1998 que lleva ese mismo título, según recogió el medio deportivo italiano Tribuna. Ese papel tuvo relevancia para la intérprete, en especial porque se metió en la piel de una modelo famosa de los años 80, descendiente de italianos en Estados Unidos, que abandonó a su familia para adentrarse en el mundo de la moda a temprana edad. Sin embargo, tuvo un final triste cuando se contagió de VIH y el consumo de drogas la llevó a la muerte.