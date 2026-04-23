El Polaco en “Otro día perdido”: el músico hizo una impactante revelación sobre su futuro musical

Resumen para apurados
- El cantante El Polaco anunció en el programa de Mario Pergolini que estudiará para ser piloto en Berazategui y planea alejarse de los escenarios en un plazo de diez años.
- El músico explicó que se siente saturado de cantar y busca retomar una pasión de la infancia. Iniciará clases de vuelo pronto mientras evalúa dedicarse al sector de la construcción.
- El anuncio anticipa un giro radical en la carrera del referente de la cumbia. Su posible retiro y nueva faceta profesional plantean un cambio de perfil para los próximos años.
El Polaco fue invitado al programa Otro día perdido, donde habló con franqueza sobre distintos momentos de su vida, desde su infancia hasta los planes que imagina para los próximos años. En ese contexto, una revelación llamó especialmente la atención de Mario Pergolini y del público.
Durante la entrevista, el artista contó que está decidido a iniciar una nueva etapa personal vinculada a una pasión de su infancia: convertirse en piloto de avión. Según explicó, comenzará a tomar clases en la localidad bonaerense de Berazategui, un proyecto que despierta curiosidad sobre cómo combinará esta faceta con su carrera artística.
Un futuro en construcción más allá de los escenarios
Además de este nuevo desafío, El Polaco reflexionó sobre cómo se imagina a largo plazo. Reconoció que, aunque vivió experiencias positivas en su carrera musical, no se proyecta necesariamente cantando dentro de una década.
“No me siento cantando 10 años más. Me gusta edificar y otras cositas. Siento que podría vivir de eso, aunque tendría que probar, pero nunca dejaría de trabajar. La verdad es que no sé qué pasará el día de mañana, vivo el momento, pero estoy como empalagado de cantar todo el tiempo”, aseguró.
Con una mirada abierta, el cantante sostuvo que prefiere enfocarse en el presente sin descartar cambios, en un momento de su vida en el que empieza a pensar en nuevas posibilidades fuera del escenario.
El Polaco reveló en “Otro día perdido” el insólito llamado de Diego Maradona que terminó en accidente
El cantante El Polaco fue uno de los invitados destacados de Otro día perdido, donde mantuvo una charla relajada con Mario Pergolini. En medio de la entrevista, sorprendió con una anécdota inesperada: el día en que recibió un llamado de Diego Armando Maradona.
Todo surgió a partir de una pregunta del conductor: “¿Te llamó porque pensó que estabas saliendo con Gianinna, una de las hijas?”. A partir de allí, el artista recordó el episodio que lo tomó completamente desprevenido mientras manejaba.
El Polaco contó que, al atender el teléfono, no podía creer quién estaba del otro lado. “Te juro que me quedé callado”, confesó, al recordar el impacto de escuchar la voz de “El Diez”.
Según relató, la conversación tomó un tono directo cuando Maradona le hizo una advertencia: “cuidá a mi hija”. El cantante explicó que intentó aclarar la situación: “Le dije que con Gianinna éramos amigos”, pero la respuesta fue contundente: “no te hagas el bol... que no tengo 54 años al pedo”.
La anécdota tuvo un desenlace tan inesperado como el llamado. “Iba manejando en un auto y choqué contra un poste amarillo que había ahí”, remató entre risas, al recordar cómo la sorpresa terminó generando un pequeño accidente.