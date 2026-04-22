La Bancaria convocó a una medida de fuerza nacional: frena tesoros regionales del BCRA el lunes 27 de abril

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional de 24 horas para el lunes 27 de abril que impactará directamente en la logística de caudales en todo el país. La medida responde a la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de cerrar 12 tesoros regionales en el interior, una iniciativa que el gremio considera un ajuste con consecuencias laborales inmediatas.