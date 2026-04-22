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La Bancaria convocó a una medida de fuerza nacional: frena tesoros regionales del BCRA el lunes 27 de abril

La medida impactará directamente en la logística de caudales en todo el país.

La Bancaria convocó a una medida de fuerza nacional: frena tesoros regionales del BCRA el lunes 27 de abril
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Bancaria realizará un paro de 24 horas el lunes 27 de abril en tesoros regionales del BCRA contra el cierre de dependencias y en defensa de 32 puestos de trabajo.
  • La medida afectará la logística de caudales y el suministro de efectivo. El gremio denuncia intimidaciones y un estancamiento en las negociaciones ante el ajuste del organismo.
  • El conflicto podría escalar a todo el sistema financiero si no hay acuerdo. El paro marca un nuevo frente de tensión que amenaza la normal operatoria bancaria a nivel nacional.
Resumen generado con IA

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional de 24 horas para el lunes 27 de abril que impactará directamente en la logística de caudales en todo el país. La medida responde a la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de cerrar 12 tesoros regionales en el interior, una iniciativa que el gremio considera un ajuste con consecuencias laborales inmediatas.

El sindicato, conducido por Sergio Palazzo, advirtió que el cierre de estas dependencias pone en riesgo al menos 32 puestos de trabajo. En ese marco, el dirigente encabezó una asamblea en la sede central del BCRA para ratificar el estado de alerta y movilización.

Impacto del paro en el sistema financiero

La medida de fuerza se llevará a cabo en los 21 tesoros regionales distribuidos en distintas provincias. Durante la jornada del lunes, no habrá actividad en estas dependencias clave, lo que afectará el abastecimiento y traslado de dinero hacia bancos y entidades financieras que dependen de esta estructura operativa.

Desde el gremio señalaron que la interrupción de estas tareas puede generar complicaciones en la provisión de efectivo, especialmente en zonas donde estos nodos cumplen un rol central en la distribución de caudales.

Denuncias de intimidación y conflicto abierto

En un comunicado, La Bancaria denunció un “estancamiento de las negociaciones” con las autoridades del Banco Central y alertó sobre un clima interno conflictivo. Según el sindicato, existen “intimidaciones y amenazas” hacia los trabajadores potencialmente afectados por los cierres.

“Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados”, expresaron desde la organización bajo la consigna “No al achique en el BCRA”.

Advertencia de nuevas medidas

El gremio anticipó que el paro del lunes podría ser el inicio de un plan de lucha más amplio. En caso de no obtener respuestas favorables, no descartan extender las medidas a todas las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, que operan con tesoros regionales.

El conflicto suma tensión al sistema financiero y abre un nuevo frente entre el sector sindical y las autoridades monetarias, con impacto potencial en la operatoria bancaria a nivel nacional.

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