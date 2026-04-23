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Paro en el Banco Central: ¿el lunes podría faltar dinero en los cajeros del interior?

La Asociación Bancaria anunció una medida de fuerza por 24 horas en rechazo al cierre de 12 tesoros regionales. La atención en los bancos será normal.

Una medida de fuerza afectará en el servicio del Banco Central (BCRA). Una medida de fuerza afectará en el servicio del Banco Central (BCRA).
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para este lunes en los tesoros regionales del BCRA, en protesta por el cierre de 12 sedes y el riesgo de 32 puestos de trabajo.
  • La medida responde a la falta de diálogo con la gestión de Santiago Bausili. Aunque la atención será normal, advierten posibles faltantes de efectivo en cajeros del interior.
  • El conflicto podría profundizarse con medidas en todo el sistema financiero si no hay acuerdo. El sector bancario busca mitigar el impacto mediante circuitos propios de caudales.
Resumen generado con IA

El próximo lunes, los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) irán al paro. La medida, dispuesta por la Asociación Bancaria, responde al cierre de 12 delegaciones en el interior del país, una decisión de la autoridad monetaria que pone en riesgo 32 puestos de trabajo

¿Cómo afecta al usuario?

Aunque el paro es total en los 21 tesoros regionales, el gremio y las entidades financieras aclararon que la atención al público en las sucursales bancarias y el uso de cajeros automáticos será normal. 

Sin embargo, la Bancaria advirtió que en algunas plazas del interior podrían registrarse dificultades en el reabastecimiento de efectivo, ya que ese día no habrá traslado de caudales desde el BCRA hacia los bancos privados y oficiales.

Desde el sector financiero estimaron que el impacto será menor si los bancos toman previsiones mañana, dado que muchas entidades cuentan con sus propios circuitos de distribución para cubrir contingencias de un solo día.

Conflicto y ajuste

El gremio liderado por Sergio Palazzo denunció "falta de diálogo e intimidaciones" por parte de la gestión de Santiago Bausili en el BCRA. Además advirtieron que, de no frenarse el cierre de los tesoros regionales, el plan de lucha se profundizará en todo el sistema financiero.

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