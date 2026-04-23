Yerba Buena: investigan intimidación pública tras hallazgo de un cartucho en la Escuela Miguel Lillo

El cartucho fue encontrado por una docente dentro de su propia campera. La mujer manifestó que había regresado recientemente de dictar clases en una escuela de la ciudad de Banda del Río Salí y que la prenda había permanecido colgada en el respaldo de una silla dentro de un aula, lo que abre la sospecha de que el elemento pudo haber sido colocado por terceros como una broma de mal gusto o con intenciones intimidatorias.