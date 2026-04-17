En su tercer año de implementación, las becas deportivas de Yerba Buena tendrán una inteligente segmentación

“En ese sentido, queríamos apoyar a deportistas que transcurren diferentes etapas de su desarrollo, desde sociales hasta élite. Muchos de ellos ya vistieron la camiseta de la selección argentina juvenil, así que lo nuestro es apenas un pequeño aporte”, destacó Macchiarola. “Las necesidades deportivas son infinitas, lamentablemente no podemos cumplir con todos. Por eso dejo abierta la puerta para que empresas y todo aquel que desee hacerlo, pueda sumarse. Yerba buena es una ciudad que pide deporte”, agregó el líder municipal.