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En su tercer año de implementación, las becas deportivas de Yerba Buena tendrán una inteligente segmentación

“El deporte es y será una política de estado para nosotros”, destacó el intendente Pablo Macchiarola.

En su tercer año de implementación, las becas deportivas de Yerba Buena tendrán una inteligente segmentación
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Yerba Buena oficializó las becas deportivas 2026 para 11 atletas locales, buscando fomentar el desarrollo deportivo como política de estado en Tucumán.
  • En su tercer año, el programa amplió cupos y segmentó el apoyo en alto rendimiento, proyección e integración, sumando indumentaria, gimnasio y nutrición para los beneficiarios.
  • La medida busca consolidar a los talentos locales en competencias nacionales y abre la puerta a la inversión privada para fortalecer el ecosistema deportivo de la ciudad.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de Yerba Buena oficializó la entrega de las Becas Deportivas 2026. El cupo se amplió de ocho a 11 beneficiarios, pero lo más interesante es que las becas fueron divididas en: Deportivas (alto rendimiento), Proyección e Integración. 

“En ese sentido, queríamos apoyar a deportistas que transcurren diferentes etapas de su desarrollo, desde sociales hasta élite. Muchos de ellos ya vistieron la camiseta de la selección argentina juvenil, así que lo nuestro es apenas un pequeño aporte”, destacó Macchiarola. “Las necesidades deportivas son infinitas, lamentablemente no podemos cumplir con todos. Por eso dejo abierta la puerta para que empresas y todo aquel que desee hacerlo, pueda sumarse. Yerba buena es una ciudad que pide deporte”, agregó el líder municipal.

Además del aporte económico, el beneficio para los atletas se materializa en indumentaria, suplementos deportivos, gimnasio y especialistas en nutrición deportiva a disposición.

“Este año hemos tratado de darle nuestro apoyo a los deportistas locales que compiten de forma nacional”, destacó el secretario de Deportes de Yerba Buena, Augusto Arquez, uno de los motores de la iniciativa de este programa cuya extensión será de 10 meses.

Los becados

Beca deportiva (alto rendimiento)

1- Franco Altamiranda (Boxeo).

2- Marcela Casadey (Trail Running).

3- Juan Pablo Torres (Natación).

4- Agustín Rosas (Taekwondo).

5- Alejandro Bulacio Sfriso (Ironman)

6- Delfina Bogarín (Hockey).

Beca Proyección

1- Catalina Couvell Scalice (Fútbol).

2- Malena Iriondo (Gimnasia Artística).

3- Guadalupe Muro (Tenis), proyección.

Beca integración social

1- Maria Mercedes Jantus (Hockey adaptado).

2- Alberto Yapur (Atletismo adaptado).

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