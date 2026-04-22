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Catalán: "En Tucumán gastan U$S95 millones en la Legislatura, mientras la gente se inunda"

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA) renovó sus críticas al funcionamiento de la cámara y al uso de los recursos públicos.

Lisandro Catalán. Lisandro Catalán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán (LLA) denunció que la Legislatura de Tucumán gasta U$S95 millones anuales, un 4% del presupuesto provincial, mientras persisten graves deficiencias hídricas.
  • El dirigente señaló que el gasto triplica el promedio nacional y propuso reducirlo a la mitad para financiar obras en zonas inundables, acusando falta de voluntad política.
  • La propuesta busca reorientar fondos hacia infraestructura vial e hídrica. LLA Tucumán trabaja en un plan integral para transformar el gasto público en soluciones concretas.
Resumen generado con IA

“Tucumán destina el 4% de su presupuesto a la Legislatura, cuando el promedio del país es de apenas el 1% o 1,1%. Estamos hablando de unos U$S 95 millones al año en política”, sostuvo el presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, al renovar sus críticas al funcionamiento de la Legislatura y al uso de los recursos públicos.

El referente libertario planteó que una reducción del gasto legislativo no solo es posible, sino urgente. “Si bajáramos ese costo al 2%, que sigue siendo el doble del promedio nacional, podríamos ahorrar alrededor de U$S45 millones. Eso es plata que hoy se está yendo en política y que podría cambiarle la vida a los tucumanos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que esos fondos permitirían avanzar rápidamente en obras estructurales postergadas. “Con U$S40 millones se puede hacer un plan hídrico serio para darle una solución definitiva a La Madrid, que cada vez que llueve sufre las consecuencias de décadas de abandono”, explicó.

El dirigente fue más allá y propuso una discusión de fondo sobre las prioridades del Estado provincial: “Acá el problema es claro: están eligiendo sostener privilegios de la política en lugar de resolver los problemas de la gente. No es falta de recursos, es falta de decisión”.

Además, adelantó que “están trabajando con especialistas en un plan integral que incluya, no solo obras hídricas, sino también infraestructura vial y soluciones en puntos críticos de la provincia”.

“Con lo que hoy se gasta en política, podríamos empezar el primer año con rutas, con obras hídricas y con soluciones concretas. Tucumán no necesita más impuestos, necesita gastar mejor”, concluyó Catalán.

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