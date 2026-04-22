Catalán: "En Tucumán gastan U$S95 millones en la Legislatura, mientras la gente se inunda"

“Tucumán destina el 4% de su presupuesto a la Legislatura, cuando el promedio del país es de apenas el 1% o 1,1%. Estamos hablando de unos U$S 95 millones al año en política”, sostuvo el presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, al renovar sus críticas al funcionamiento de la Legislatura y al uso de los recursos públicos.