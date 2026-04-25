Catalán redobló la apuesta contra el sistema de comunas: "Eliminar al delegado es sacarle la caja a la política"

Un plan de fondo

Esta propuesta no es un hecho aislado, sino que se inscribe en el plan estratégico que los libertarios diseñan para Tucumán de cara a los próximos turnos electorales. La intención de LLA es reducir la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, un tema que históricamente ha generado roces entre la Casa de Gobierno y la oposición.