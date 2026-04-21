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"A Pelli y a su familia no los llamó nadie del Gobierno provincial tras la agresión que sufrió", contó Catalán

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán cuestionó la falta de contacto oficial con el diputado y advirtió sobre “límites que no se deben cruzar” en la política.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, denunció que el Gobierno provincial no contactó al diputado Federico Pelli tras la agresión sufrida recientemente en la provincia.
  • El dirigente criticó que solo hubo un mensaje en redes y cuestionó la prisión domiciliaria otorgada a un agresor, advirtiendo sobre límites éticos que no deben cruzarse.
  • Catalán descartó acuerdos políticos con el oficialismo y exigió un compromiso real contra la violencia para lograr cambios estructurales en el actual modelo tucumano.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, volvió a cuestionar la respuesta del Gobierno provincial tras la agresión sufrida por Federico Pelli y aseguró que no hubo contacto directo con el diputado ni con su entorno. “No lo llamó nadie para saber cómo estaba o si necesitaban algo”, afirmó durante una entrevista con LA GACETA.

El dirigente libertario consideró insuficiente la reacción institucional y apuntó contra lo que definió como una respuesta meramente formal. “Sacaron un mensaje en Twitter (hoy "X") nada más, solidarizándose, pero a Pelli no lo fue a ver nadie”, remarcó, al tiempo que planteó que este tipo de situaciones exponen falencias en el accionar político frente a hechos de violencia.

En ese sentido, advirtió sobre la gravedad de relativizar o justificar lo ocurrido. “Me parece que darle cobertura a los responsables políticos de ese hecho es un límite que no debemos pasar”, sostuvo. Incluso mencionó declaraciones de dirigentes que, según su visión, “terminan justificando lo que pasó”.

Catalán también hizo referencia a la polémica por la rápida concesión de prisión domiciliaria a uno de los involucrados. “Que a los 30 días de estar detenido le den domiciliaria, por lo menos me prende una luz de alarma”, expresó.

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura. EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.

¿Acuerdo político?

En otro tramo de la entrevista, el dirigente rechazó versiones sobre un supuesto acuerdo político con el oficialismo provincial. “No somos así. Si es para hacer eso, me quedo en mi casa”, afirmó, y enfatizó que el objetivo de su espacio es “transformar Tucumán” y revertir lo que definió como “40 años de decadencia”.

Además, aseguró mantener una relación personal cordial con el gobernador, aunque marcó diferencias en el manejo del caso. “Le tengo afecto a Jaldo y siempre nos tratamos con respeto, pero en esto me hubiera gustado un compromiso mayor por parte del Gobierno”, señaló.

Por último, Catalán defendió la necesidad de impulsar cambios estructurales en la provincia, aun cuando generen resistencias. “Cuando uno plantea transformaciones de fondo, aparecen tensiones. Pero hay que estar dispuestos a dar esas discusiones”, concluyó.

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