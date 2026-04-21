"A Pelli y a su familia no los llamó nadie del Gobierno provincial tras la agresión que sufrió", contó Catalán

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, volvió a cuestionar la respuesta del Gobierno provincial tras la agresión sufrida por Federico Pelli y aseguró que no hubo contacto directo con el diputado ni con su entorno. “No lo llamó nadie para saber cómo estaba o si necesitaban algo”, afirmó durante una entrevista con LA GACETA.