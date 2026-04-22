Cruce político: Ferrazzano respondió a Catalán tras sus críticas al gasto legislativo

“CASTAlán, más casta que @catalanlisandro no hay. Se lo ve denostando la vieja política de la que es parte, subestimando a la sociedad tucumana. Un ‘camaleón político’ que fue funcionario de Scioli en grupo BAPRO (Banco de la Provincia de Buenos Aires), de (Mauricio) Macri, de Alberto (Fernández), y ahora libertario. Lo ‘nuevo’ es de lo más viejo”, expresó el actual fiscal de Estado Adjunto en su publicación.