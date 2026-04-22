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Cruce político: Ferrazzano respondió a Catalán tras sus críticas al gasto legislativo

El dirigente peronista cruzó al referente libertario en redes sociales. Lo acusó de formar parte de la "casta política".

Raúl Ferrazzano. ARCHIVO Raúl Ferrazzano. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dirigente Raúl Ferrazzano cruzó en X al libertario Lisandro Catalán por sus críticas al gasto de la Legislatura de Tucumán, calificándolo de "casta" y "camaleón político".
  • Catalán propuso reducir el gasto legislativo del 4% al 1% para financiar obras. Ferrazzano replicó recordando el pasado del libertario como funcionario de Scioli, Macri y Alberto.
  • La disputa profundiza la polarización en Tucumán sobre el uso de recursos públicos y marca el tono del debate político entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza local.
Resumen generado con IA

El dirigente peronista Raúl Ferrazzano salió al cruce del presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, luego de sus cuestionamientos al gasto de la Legislatura provincial. Lo hizo a través de la red social X con duras críticas personales y políticas.

“CASTAlán, más casta que @catalanlisandro no hay. Se lo ve denostando la vieja política de la que es parte, subestimando a la sociedad tucumana. Un ‘camaleón político’ que fue funcionario de Scioli en grupo BAPRO (Banco de la Provincia de Buenos Aires), de (Mauricio) Macri, de Alberto  (Fernández), y ahora libertario. Lo ‘nuevo’ es de lo más viejo”, expresó el actual fiscal de Estado Adjunto en su publicación.

La respuesta se produjo luego de que Catalán cuestionara el nivel de gasto del Poder Legislativo en la provincia. “Tucumán destina el 4% de su presupuesto a la Legislatura, cuando el promedio del país es de apenas el 1% o 1,1%. Estamos hablando de unos U$S95 millones al año en política”, había señalado el referente libertario.

En esa línea, planteó la necesidad de reducir ese gasto y aseguró que una baja al 2% permitiría ahorrar alrededor de U$S45 millones. Según sostuvo, esos recursos podrían destinarse a obras estructurales, como un plan hídrico para la ciudad de La Madrid.

Además, Catalán cuestionó las prioridades del Estado provincial. “Están eligiendo sostener privilegios de la política en lugar de resolver los problemas de la gente. No es falta de recursos, es falta de decisión”, afirmó.

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