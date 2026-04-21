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Lisandro Catalán cargó contra la discusión por Adorni y pidió “cambiar la agenda”

El dirigente de La Libertad Avanza en Tucumán sostuvo que la polémica lleva “45 días ocupando la discusión pública”; remarcó que el caso debe resolverse en la Justicia.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, pidió este martes desplazar el caso Adorni de la agenda pública por considerarlo una distracción de los problemas estructurales del país.
  • Tras 45 días de polémica mediática, el dirigente afirmó que el tema no afectó el armado partidario y remarcó que las explicaciones patrimoniales deben resolverse ante la Justicia.
  • Esta postura busca blindar la gestión nacional ante lo que definen como operaciones opositoras, mientras el proceso judicial continúa con peritajes y recolección de documentación.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, expresó este martes su hartazgo frente a la persistencia del debate en torno al caso de Manuel Adorni y cuestionó el lugar central que ocupa en la agenda pública. “Estoy cansado ya del tema. Venimos hace 45 días con lo mismo”, afirmó en diálogo con LA GACETA, al tiempo que consideró que tanto la política como los medios están “perdiendo el eje” de las discusiones relevantes.

En LG Play, Catalán aseguró que la controversia no tuvo impacto en el armado político del espacio en Tucumán ni en el proceso de afiliaciones. “No impactó para nada en la actividad que venimos llevando”, señaló, y relativizó el efecto del caso en la construcción territorial del partido.

El dirigente sostuvo que la discusión mediática se desvió hacia aspectos menores y reiterativos. “Prendés la tele y es Adorni, cambiás de canal y es Adorni. Si puso tal o cual material en el departamento. Me parece que la Argentina y Tucumán tienen problemas mucho más serios”, enfatizó.

No obstante, aclaró que el funcionario debe dar explicaciones en el ámbito correspondiente. “Esto no implica que no tenga que dar todas sus explicaciones en la Justicia. La Justicia está actuando, hay peritajes y documentación presentada”, indicó. En esa línea, remarcó que la continuidad o el rol de Adorni dentro del Gobierno es una decisión que compete al presidente Javier Milei.

Según Catalán, el caso Adorni es una cortina que tapa los problemas de fondo Según Catalán, el caso Adorni es una cortina que tapa los problemas de fondo

Consultado sobre las críticas a las primeras declaraciones públicas del vocero, Catalán adoptó una postura comprensiva. “Es muy fácil opinar desde afuera. Cuando uno está en la función, con presión social y mediática, no siempre logra expresarse como le gustaría a la gente”, explicó, y volvió a insistir en que el proceso judicial es el ámbito adecuado para esclarecer los hechos.

En otro tramo de la entrevista, el referente libertario analizó el contexto político nacional y apuntó contra sectores de la oposición que, según dijo, “están esperando un traspié”. En ese sentido, defendió el rumbo del Gobierno y la figura presidencial. “Hay una convicción y una vocación de transformación que no la van a frenar por operaciones o críticas menores”, sostuvo.

Finalmente, Catalán vinculó esta situación con los desafíos estructurales que enfrenta el país. “Si queremos ordenar la Argentina, también tiene que pasar en las provincias. En Tucumán estamos entusiasmados con este proceso, pero hay que estar preparados: cuando se intentan cambiar las cosas de fondo, se generan resistencias”, concluyó.

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