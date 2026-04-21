Lisandro Catalán cargó contra la discusión por Adorni y pidió “cambiar la agenda”

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, expresó este martes su hartazgo frente a la persistencia del debate en torno al caso de Manuel Adorni y cuestionó el lugar central que ocupa en la agenda pública. “Estoy cansado ya del tema. Venimos hace 45 días con lo mismo”, afirmó en diálogo con LA GACETA, al tiempo que consideró que tanto la política como los medios están “perdiendo el eje” de las discusiones relevantes.