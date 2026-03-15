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La Bancaria anunció un nuevo aumento salarial

Cuánto cobra alguien que recién se inicia, tras la nueva paritaria.

La Bancaria anunció un nuevo aumento salarial
Hace 1 Hs

Los bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector, en base a la inflación y acumulan una suba del 5,9% en lo que va del 2026 sobre los salarios de diciembre.

La actualización paritaria establece un alza del 2,9% sobre los sueldos de febrero, en línea con la inflación. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el nuevo aumento, el sueldo básico del sector queda en $2.187.023,79. El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $1.949.656,06 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

Desde la Asociación Bancaria remarcaron en un comunicado que “de esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

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