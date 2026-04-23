El hábito que no puede faltar en tu día para ser feliz, según expertos en bienestar

Cómo tener una rutina sana para ser feliz

El primer paso, coinciden expertos como Tal Ben-Shahar, José Carlos Ruiz y Arthur Brooks, es eliminar malos hábitos y costumbres perjudiciales para limpiar la rutina de actos que afectan diferentes aspectos del bienestar. Por otra parte, pero en sintonía con los hábitos saludables, Ben-Shahar y Brooks, quienes estudiaron o trabajaron en la Universidad de Harvard, hablan de que la felicidad es el resultado de un esfuerzo consistente por levantarse temprano. A este acto lo denominan la primera victoria del día.