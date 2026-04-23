El hábito que no puede faltar en tu día para ser feliz, según expertos en bienestar

Resumen para apurados
- Expertos vinculados a Harvard señalan que levantarse temprano es el hábito esencial hoy para alcanzar la felicidad, al ser considerado la primera victoria de cada jornada.
- La Sleep Foundation indica que madrugar reduce la ansiedad y mejora el rendimiento. El método implica eliminar hábitos nocivos y priorizar el ejercicio físico matutino.
- Adoptar rutinas diurnas fomenta una vida con propósito y mejores vínculos sociales. Esta tendencia busca prevenir problemas de salud mental y optimizar el bienestar general.
Cada pequeño acto puede modificar la esencia del día. Un gesto, una conversación, una decisión mínima pueden desencadenar un sinfín de estados de ánimo. Por eso, especialistas en bienestar explican que la forma en que se lleva adelante el día también incide en la felicidad general. Conseguir este estado implica una serie de pasos y decisiones que darán sus frutos a largo plazo.
Para algunas corrientes de pensamiento, una de las claves de la felicidad está en despertar con una misión y acostarse por la noche con un agradecimiento. Esta actitud puede servir para orientar tu día y encadenarlo con el siguiente, acercándote al objetivo que deseás. La rutina juega un rol clave en este asunto, porque se relaciona con la conformación de una vida con sentido.
Cómo tener una rutina sana para ser feliz
El primer paso, coinciden expertos como Tal Ben-Shahar, José Carlos Ruiz y Arthur Brooks, es eliminar malos hábitos y costumbres perjudiciales para limpiar la rutina de actos que afectan diferentes aspectos del bienestar. Por otra parte, pero en sintonía con los hábitos saludables, Ben-Shahar y Brooks, quienes estudiaron o trabajaron en la Universidad de Harvard, hablan de que la felicidad es el resultado de un esfuerzo consistente por levantarse temprano. A este acto lo denominan la primera victoria del día.
La organización especializada en salud del sueño, Sleep Foundation, destaca algunos beneficios de levantarse temprano. El primero de ellos está relacionado con la salud mental. “Investigaciones demuestran que las personas que tienden a dormirse y despertarse más tarde tienen más probabilidades de experimentar ansiedad y depresión”, señalan en un artículo que distingue a las personas entre trasnochadoras y madrugadoras.
Otro de los beneficios tiene que ver con un rendimiento mejorado, porque quienes se levantan temprano pueden tener más energía y disminuir su somnolencia diurna. También se menciona hacer ejercicio por la mañana que, a diferencia de hacerlo por la noche, puede eliminar los problemas de sueño. Tener una rutina de actividad física nocturna, en cambio, puede desencadenarlos.
El factor que tal vez más directamente se relacione con la felicidad es la vida social compatible. Es que dormir de día y vivir de noche evita muchas veces que una persona coincida con sus pares, por los horarios en que se maneja. Pero estar en contacto con el entorno de forma asidua mejora las relaciones interpersonales. También dormir más tiempo está relacionado con menores problemas de salud.