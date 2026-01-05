La felicidad no pasa por la plata, según un estudio de Harvard

Vínculos y medicina

A lo largo de los años, los directores del estudio observaron que las personas con vínculos fuertes y de apoyo con su familia, amigos y comunidad no solo son más felices, sino que gozan de una mejor salud física. La soledad, por el contrario, actúa como un factor de riesgo tan dañino como el tabaquismo o el alcoholismo. No se trata de la cantidad de amigos que uno tiene, sino de la profundidad y la confianza de esas conexiones.