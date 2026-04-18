Secciones
SociedadSalud

¿Cuál es el momento del día en que somos más felices? Esto dice la ciencia

Aunque el estado de ánimo fluctúe durante el día, esta hora parece ser la favorita de la mayoría de personas.

El momento del día en que somos más felices. El momento del día en que somos más felices.
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos del University College de Londres determinaron que el ser humano es más feliz a primera hora de la mañana, mientras que el bienestar decae hacia la medianoche.
  • El estudio de 50.000 personas vincula el bienestar al reloj biológico y niveles de cortisol. Madrugar antes de las 7 am se asocia con mejor salud y un óptimo manejo del estrés.
  • Los hallazgos subrayan el impacto de la cronobiología en la salud mental, sugiriendo que ajustar los hábitos al ritmo natural del cuerpo mejora significativamente el bienestar.
Resumen generado con IA

Cada persona tiene su instante preferido del día. Para algunos, es ese rato de tranquilidad con el primer café de la mañana; para otros, la caminata de regreso a casa o la tan esperada hora de ir a dormir. A lo largo de la jornada, los estados de ánimo fluctúan, pero, según la ciencia, pareciera que existe un momento donde podemos ser más felices

Siete rutinas diarias para estimular las hormonas de la felicidad, según Harvard

Siete rutinas diarias para estimular las hormonas de la felicidad, según Harvard

Más allá de las preferencias individuales, investigaciones científicas han identificado un momento específico del día en el que, en promedio, las personas experimentan mayores niveles de felicidad y bienestar emocional.

La mañana, el pico del bienestar

Un estudio realizado por el University College de Londres, citado por Vogue España, analizó las respuestas de casi 50.000 personas para comprender cómo varían las emociones a lo largo del día. Los resultados revelaron que el momento en que las personas se sienten más felices es a primera hora de la mañana.

Según la doctora Feifei Bu, líder de la investigación, "los resultados sugieren que, de media, la salud mental y el bienestar de las personas son mejores por la mañana y peores a medianoche". Este patrón se mantiene constante incluso durante los fines de semana.

El reloj biológico y la química del ánimo

La explicación detrás de este fenómeno está relacionada con el reloj biológico humano. Durante las primeras horas del día, el cuerpo alcanza niveles máximos de cortisol, una hormona que, en cantidades adecuadas, contribuye a la sensación de energía y bienestar.

Además, el despertar tras el descanso nocturno implica una transición desde un estado de relajación profunda, lo que puede influir positivamente en el estado de ánimo al comenzar el día.

Madrugar, una ventaja para el bienestar

Otra investigación, realizada por la Universidad de Roehampton, sugiere que las personas que se levantan temprano tienden a tener una mejor calidad de vida. Despertarse antes de las 7 de la mañana se asocia con una mayor salud, mejor manejo del estrés y un índice de masa corporal más bajo.

Estos hallazgos refuerzan la idea de que madrugar no solo permite aprovechar mejor el día, sino que también puede tener beneficios significativos para la salud mental y física.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El momento del día en que somos más felices, según la ciencia

El momento del día en que somos más felices, según la ciencia

Cepillarse los dientes: ¿es mejor antes o después del desayuno, según expertos?

Cepillarse los dientes: ¿es mejor antes o después del desayuno, según expertos?

Lo más popular
Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio
1

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Buscan prohibir la cesión de tierras en Campo Norte
2

Buscan prohibir la cesión de tierras en Campo Norte

Amenazas de tiroteos en escuelas: un cartucho en un aula agrava la preocupación
3

Amenazas de tiroteos en escuelas: un cartucho en un aula agrava la preocupación

“Se acabó la angustia”, dijo la mujer agredida en el club Universitario
4

“Se acabó la angustia”, dijo la mujer agredida en el club Universitario

Omakase en SushiFeel: una experiencia gastronómica única con maridaje de vinos
5

Omakase en SushiFeel: una experiencia gastronómica única con maridaje de vinos

Cómo eran las travesías a los valles antes de 1943
6

Cómo eran las travesías a los valles antes de 1943

Más Noticias
Buscan prohibir la cesión de tierras en Campo Norte

Buscan prohibir la cesión de tierras en Campo Norte

Brook Motors inaugura su nueva casa central y consolida su liderazgo en el NOA

Brook Motors inaugura su nueva casa central y consolida su liderazgo en el NOA

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Agresión y escándalo en un partido infantil de hockey: en 20 años no recuerdo un hecho con este nivel de violencia”

Agresión y escándalo en un partido infantil de hockey: "en 20 años no recuerdo un hecho con este nivel de violencia”

Piden la detención de las mujeres que agredieron a otra en un partido de hockey

Piden la detención de las mujeres que agredieron a otra en un partido de hockey

Denuncian que una mamá agredió a la novia de su ex durante un partido de infantiles de hockey en Tucumán

Denuncian que una mamá agredió a la novia de su ex durante un partido de infantiles de hockey en Tucumán

Invasión de grillos en la provincia: qué hay detrás del fenómeno que sorprende a los tucumanos

Invasión de grillos en la provincia: qué hay detrás del fenómeno que sorprende a los tucumanos

Comentarios