Últimos días para la Subem: hasta cuándo pueden solicitarla los estudiantes de la Capital

Resumen para apurados
- Estudiantes de San Miguel de Tucumán tienen hasta el 29 de mayo para tramitar la tarjeta Subem y acceder al transporte gratuito en las líneas 1 a 19 durante el ciclo lectivo 2026.
- El trámite se realiza sin turno previo en la Dirección de Respuesta Rápida presentando DNI y certificado escolar. La medida busca aliviar los gastos de más de 40.000 alumnos.
- Con 37.000 pases ya entregados, el municipio reafirma su política de inclusión educativa para garantizar que el costo del traslado no sea un impedimento en el año escolar.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán confirma la vigencia del Boleto Educativo Municipal para el ciclo lectivo 2026. Esta iniciativa asegura traslados gratuitos en todas las líneas de ómnibus urbanas, desde la 1 hasta la 19, facilitando el acceso a la educación dentro de la capital.
El beneficio alcanza a una población superior a los 40.000 estudiantes pertenecientes a los niveles primario y secundario de instituciones públicas. Mediante esta política, el gobierno local sostiene un apoyo fundamental para las familias, eliminando el costo del transporte durante todo el año escolar.
Hasta cuándo se puede tramitar la tarjeta Subem
Hasta el 29 de mayo pueden tramitar la tarjeta Subem alumnos que residen y estudian en la capital. La atención se realiza por orden de llegada y los estudiantes que aún no realizaron el trámite pueden hacerlo sin turno previo en la Dirección de Respuesta Rápida (Lorenzo 1270), de lunes a viernes de 8 a 18. Con las tarjetas SUBEM, los alumnos pueden viajar de manera gratuita en las líneas de ómnibus urbanos de la 1 a la 19 durante todo el ciclo lectivo 2026.
Requisitos que los estudiantes deben presentar:
• Último ejemplar del DNI.
• Constancia de alumno regular.
• Libreta escolar.
• Tarjeta SUBE utilizada el año pasado, en caso de haber sido beneficiarios previamente.
La directora de Respuesta Rápida del Municipio, María Belén Pereyra Colombano habló del alcance que tuvo la iniciativa: "Llevamos entregadas más de 37.000 tarjetas que abarcan alumnos primarios, secundarios, universitarios y terciarios, y a eso hay que sumarles también a los docentes municipales".