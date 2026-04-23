Últimos días para la Subem: hasta cuándo pueden solicitarla los estudiantes de la Capital

Hasta cuándo se puede tramitar la tarjeta Subem

Hasta el 29 de mayo pueden tramitar la tarjeta Subem alumnos que residen y estudian en la capital. La atención se realiza por orden de llegada y los estudiantes que aún no realizaron el trámite pueden hacerlo sin turno previo en la Dirección de Respuesta Rápida (Lorenzo 1270), de lunes a viernes de 8 a 18. Con las tarjetas SUBEM, los alumnos pueden viajar de manera gratuita en las líneas de ómnibus urbanos de la 1 a la 19 durante todo el ciclo lectivo 2026.