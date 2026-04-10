La demolición de una obra lindera agravó los daños en el edificio de 70 años en Mendoza al 200

Las actuaciones comenzaron el lunes alrededor de las 19.05 en la intersección de Mendoza y Virgen de la Merced, donde se dispuso el corte total del tránsito vehicular en la cuadra como primera medida preventiva. La zona quedó vallada. Luego se dio intervención a la Dirección de Catastro del Municipio, que analizó el estado estructural del edificio para determinar posibles daños, implementar medidas y prevenir desprendimientos. Rubén Fernández, subsecretario de Seguridad Ciudadana a cargo de los operativos de prevención, señaló que desde la tarde-noche del martes se hicieron presentes con personal de Defensa Civil para resguardar la zona. “Recibimos un llamado por desprendimiento de mampostería, nos hicimos presentes en el lugar y se tomaron las medidas del corte total, tanto en lo vehicular como en lo peatonal para resguardar la vida de las personas que están trabajando en el lugar y también de los transeúntes”, detalló.