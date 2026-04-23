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Violencia en Villa 9 de Julio: apuñaló a un joven que defendió a su hermana y seguirá tras las rejas

La Justicia dictó 90 días de prisión preventiva para el acusado del ataque ocurrido en el pasaje Wurschmidt. La víctima sufrió una grave herida en el abdomen.

Violencia en Villa 9 de Julio: apuñaló a un joven que defendió a su hermana y seguirá tras las rejas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia dictó 90 días de prisión para Federico Palomino por apuñalar a Carlos Brito en Villa 9 de Julio, Tucumán, el 11 de abril, tras una riña en defensa de su hermana.
  • El ataque ocurrió en el pasaje Wurschmidt durante una pelea grupal. Palomino hirió de gravedad a Brito en el abdomen, huyó y fue capturado días después tras la investigación fiscal.
  • La medida busca evitar el entorpecimiento de la causa mientras se recolectan peritajes. El fallo marca un precedente en la sanción de hechos violentos en zonas críticas de la capital.
Resumen generado con IA

Un violento episodio ocurrido en el corazón de Villa 9 de Julio terminó con un joven hospitalizado y su agresor tras las rejas. Federico Palomino fue imputado por el delito de lesiones graves luego de herir de una puñalada a Carlos Alberto Brito, quien había intervenido en una pelea con el único fin de proteger a su hermana.

El hecho se produjo el pasado sábado 11 de abril, alrededor de las 22. Según la reconstrucción realizada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, que conduce Carlos Sale, Brito se encontraba en su domicilio del pasaje Wurschmidt al 1.200 junto a su hermana, Valeria, y dos amigos. En ese momento, se desató una gresca en la que participaron varias personas.

De acuerdo a la acusación, al ver que su hermana estaba en peligro, Brito intercedió en la disputa. Fue allí cuando Palomino, con intenciones de lastimarlo, le asestó una puñalada en la zona del abdomen (hipocondrio izquierdo). El ataque le provocó heridas de tal gravedad que pusieron en riesgo su vida y le demandarán, al menos, un mes de incapacidad para sus tareas habituales. Tras el ataque, el agresor escapó rápidamente del lugar.

Prisión preventiva

Durante la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, el auxiliar de fiscal Miguel Esteban Fernández -en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF)- solicitó que se declare legal la detención de Palomino, concretada el pasado martes 21.

El investigador detalló las evidencias recolectadas y calificó provisoriamente el hecho como "lesiones graves en calidad de autor". Ante el riesgo de entorpecimiento de la causa, la Fiscalía requirió la prisión preventiva del acusado por un plazo de 90 días, medida necesaria para completar la recolección de testimonios y peritajes.

Finalmente, la jueza actuante hizo lugar a todos los planteos del MPF y ordenó el traslado inmediato de Palomino a la unidad penitenciaria correspondiente, donde permanecerá alojado mientras avanza el proceso judicial.

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