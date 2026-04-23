Violencia en Villa 9 de Julio: apuñaló a un joven que defendió a su hermana y seguirá tras las rejas

De acuerdo a la acusación, al ver que su hermana estaba en peligro, Brito intercedió en la disputa. Fue allí cuando Palomino, con intenciones de lastimarlo, le asestó una puñalada en la zona del abdomen (hipocondrio izquierdo). El ataque le provocó heridas de tal gravedad que pusieron en riesgo su vida y le demandarán, al menos, un mes de incapacidad para sus tareas habituales. Tras el ataque, el agresor escapó rápidamente del lugar.