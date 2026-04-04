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Un hombre fue asesinado de una puñalada en el barrio San Salvador de la capital tucumana

Los presuntos atacantes ya fueron identificados.

Fiscales y especialistas científicos trabajan en el lugar del crímen. Fiscales y especialistas científicos trabajan en el lugar del crímen.
04 Abril 2026

Resumen de nota

  • Hugo Walter Fernández, de 44 años, fue asesinado de una puñalada el viernes en el barrio San Salvador de Tucumán. La justicia ya identificó a los presuntos atacantes del hecho.
  • La víctima recibió una herida en el tórax y murió al llegar al Hospital Padilla. La Unidad Fiscal de Homicidios I y el ECIF recolectaron pruebas en la escena durante la madrugada.
  • Con los agresores identificados, se espera su pronta detención. El crimen refuerza la preocupación por la violencia en la capital tucumana mientras avanza la investigación judicial.
Resumen generado con IA

El viernes 3 de abril en la zona sur de la capital de Tucumán, un hombre recibió una herida de arma blanca en el tórax y falleció poco después en un centro de salud. Los presuntos atacantes ya fueron identificados.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro León Gallo, intervino en el caso. En representación del Ministerio Público Fiscal, la secretaria Julieta Molé, junto a Tobías Lazarte, se hicieron presentes en el lugar para supervisar las tareas investigativas.

Asimismo, se dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que llevó adelante las pericias correspondientes y la recolección de pruebas en la escena.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se registró en la manzana 18 del barrio San Salvador, en el sur de San Miguel de Tucumán. La víctima fue identificada como Hugo Walter Fernández, de 44 años, quien sufrió una puñalada en el tórax por causas que aún se investigan.

Fuentes judiciales informaron que, tras el ataque, familiares trasladaron al hombre al Hospital Ángel C. Padilla, donde ingresó sin signos vitales, según confirmaron los médicos de guardia.

Los voceros indicaron además que los presuntos agresores ya habrían sido identificados, mientras que los equipos del Ministerio Fiscal continuaron trabajando durante la madrugada de este sábado 4 de abril en el lugar del hecho, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen.

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