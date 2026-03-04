Horror en Santiago del Estero: un hombre mató de una puñalada a su hijo de 17 años

De acuerdo con la información difundida, el agresor fue identificado como Miguel “Simpson” Noriega, de 40 años, quien mantuvo una acalorada disputa con su hijo, Benjamín Noriega, de 17. La confrontación verbal escaló en cuestión de minutos y el hombre extrajo un cuchillo con el que atacó directamente al adolescente, asestándole una puñalada en el pecho que le provocó la muerte en el acto.