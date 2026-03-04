Horror en Santiago del Estero: un hombre mató de una puñalada a su hijo de 17 años

Un violento episodio intrafamiliar conmocionó la noche del domingo en el barrio Sarmiento de la ciudad de Santiago del Estero. Un adolescente de 17 años murió tras ser apuñalado por su padre, quien luego intentó huir, fue alcanzado por vecinos y finalmente detenido por la Policía.
La tragedia ocurrió poco antes de las 22.30 en la intersección de las calles Inti Huasi y Granadero Saavedra. Allí, una discusión doméstica derivó en un desenlace fatal.
De acuerdo con la información difundida, el agresor fue identificado como Miguel “Simpson” Noriega, de 40 años, quien mantuvo una acalorada disputa con su hijo, Benjamín Noriega, de 17. La confrontación verbal escaló en cuestión de minutos y el hombre extrajo un cuchillo con el que atacó directamente al adolescente, asestándole una puñalada en el pecho que le provocó la muerte en el acto.
La escena generó consternación y furia entre los presentes. Según relataron testigos y consignó el portal del Diario Norte, tras cometer el crimen el atacante intentó darse a la fuga a pie. Alertados por los gritos y la gravedad de lo sucedido, varios vecinos iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras. Entre quienes participaron se encontraba el hijastro del agresor, testigo directo del ataque.
La huida terminó cuando el hombre fue alcanzado y reducido por el grupo de vecinos. En ese momento fue agredido físicamente, mientras aguardaban la llegada del personal policial. Minutos después, efectivos arribaron al lugar y procedieron a su detención y traslado bajo custodia.
En paralelo a la intervención policial, se confirmó que el hijastro del agresor, de 19 años, también había resultado herido minutos antes del homicidio en otro violento altercado ocurrido en el mismo sector. Las circunstancias de ese ataque aún son materia de investigación. El joven sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladado al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado en terapia intensiva.
El doble episodio motivó un amplio despliegue policial en la zona. Personal de la División Homicidios y Delitos Complejos montó un operativo especial para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la posible relación entre ambos ataques.
La fiscal Luján González Garay quedó a cargo de la causa. La funcionaria ordenó peritajes en la escena del crimen y la toma de testimonios a quienes presenciaron los hechos. Además, la Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del adolescente, una medida clave para avanzar en la calificación legal del caso. Según voceros judiciales, el estudio permitirá establecer con precisión la mecánica de la herida y confirmar el arma utilizada.
Fuentes policiales indicaron que, tras su arresto, Noriega fue trasladado de inmediato a una dependencia policial, donde permanece alojado a la espera de ser indagado por la fiscalía. En simultáneo, continúan las tareas de reconstrucción para fijar la cronología exacta de lo ocurrido.
Hasta el momento no se difundieron nuevos partes médicos sobre el estado de salud del joven de 19 años. Se informó que su cuadro es reservado y que continúa bajo estricta observación.
La investigación sigue bajo la supervisión de la fiscal González Garay, quien dispuso pericias complementarias y el análisis de las cámaras de seguridad del sector para determinar la dinámica de la persecución y el momento exacto en que el agresor fue reducido y golpeado por los vecinos.