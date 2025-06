El nuevo ataque de Milei contra los periodistas: "Eliminar la pauta los puso muy violentos"

Milei no solo acusó a los periodistas de difundir falsedades sobre él, sino que también extendió esta crítica hacia otros miembros de su ámbito político y hacia las políticas implementadas por su administración. "Mienten también sobre otras personas de nuestro espacio, mienten sobre nuestras políticas. Y nosotros lo que hacemos es exponer sus mentiras y eso no creo que sea violento", sostuvo Milei durante la entrevista.



"Los periodistas que dicen las barbaridades que dicen, me gustaría que pudieran probar algunas cosas que dicen, porque no han podido probar nada de eso. ¿Mentir, injuriar, calumniar y ensuciar a una persona está bien? Yo creo que no. Si no querés que te conteste, lo primero que tenés que hacer es no mentir. Si no mentís, yo no reacciono”, continuó.