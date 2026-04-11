"Periodistas, go home": Milei vs. los molinos de viento, con el enemigo detrás de sus propios cortinados

Comunicacionalmente hablando, el momento es notoriamente sensible porque ha tenido que salir a hablar el mismísimo Presidente de modo visceral, mientras los problemas se le vienen alineando de mala manera en múltiples frentes y las encuestas han empezado a virar. Desde el ángulo de la virginidad perdida se le han acumulado a Milei los temas de $LIBRA, los créditos del Banco Nación y el caso Adorni, por supuesto. Entonces, aparecen las encuestas cualitativas y lo marcan con toda claridad: “vinieron a sacar al kirchnerismo por la inflación y la corrupción y ¡otra vez sopa!”, dicen los relevamientos. No extraña entonces que las respuestas a consultas sobre el futuro hayan pasado de la esperanza al escepticismo porque ahora se le está pidiendo a Milei que cambie, que sea menos rígido, menos cruzado del ajuste perpetuo o menos ideológicamente ortodoxo y que se allane a los nuevos tiempos.