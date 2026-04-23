Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios y cómo serán las salidas en la avenida del Libertador

Resumen para apurados
- Franco Colapinto realizará una exhibición este domingo 26 de abril en la Avenida del Libertador, Buenos Aires, para acercar la Fórmula 1 a los fanáticos en un evento masivo.
- El cronograma incluye cuatro salidas a pista: dos con un Lotus E20 V8 de Alpine y una con la histórica Flecha de Plata de Fangio, finalizando con un saludo en bus descapotable.
- El evento vincula el legado de Fangio con la proyección de Colapinto, impulsando el interés local por el automovilismo y consolidando al joven piloto como referente de la élite.
Buenos Aires se prepara para vivir una jornada tuerca especial este domingo 26 de abril, cuando Franco Colapinto tome el control de la pista callejera montada sobre la avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares. El evento, que contará con tribunas a lo largo del trazado, promete convocar a miles de fanáticos y convertir por un día a la ciudad en epicentro del automovilismo.
El cronograma estará marcado por cuatro momentos estelares, todos con Colapinto como protagonista. La primera salida será a las 12:45, cuando el joven piloto se suba a un Lotus E20 con motor Renault V8, intervenido con el branding del equipo BWT Alpine Formula One Team. Será la primera oportunidad para el público de escuchar el característico rugido de un V8 de Fórmula 1 en pleno corazón porteño y ver al argentino al mando de un monoplaza que marcó una época.
La segunda aparición, prevista para las 14:30, tendrá un fuerte componente emocional. Colapinto manejará la histórica “Flecha de Plata”, el auto que inmortalizó al quíntuple campeón del mundo Juan Manuel Fangio. La escena funcionará como un puente simbólico entre generaciones y como un homenaje a la tradición del automovilismo argentino.
A las 15:15 llegará la tercera salida, nuevamente con el Lotus, en lo que será la última exhibición del día con un Fórmula 1 en pista. Allí, Colapinto volverá a acelerar ante el público, completando su segunda tanda a bordo del monoplaza.
El cierre está previsto para las 15:55, pero esta vez sin casco ni cockpit: el piloto recorrerá el trazado en un bus descapotable para saludar a los presentes y agradecer el acompañamiento. Cuatro salidas, cuatro postales distintas y una misma certeza: Buenos Aires vivirá una jornada que combina espectáculo, historia y la ilusión de ver a un argentino cada vez más cerca de la élite del automovilismo mundial.