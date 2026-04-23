Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios y cómo serán las salidas en la avenida del Libertador

El cronograma estará marcado por cuatro momentos estelares, todos con Colapinto como protagonista. La primera salida será a las 12:45, cuando el joven piloto se suba a un Lotus E20 con motor Renault V8, intervenido con el branding del equipo BWT Alpine Formula One Team. Será la primera oportunidad para el público de escuchar el característico rugido de un V8 de Fórmula 1 en pleno corazón porteño y ver al argentino al mando de un monoplaza que marcó una época.