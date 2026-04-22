El rugido del V8 ya está en el país: llegó el auto de Franco Colapinto para el Road Show en las calles porteñas

Mientras los mecánicos de Alpine ultiman los detalles técnicos en los boxes montados en la ciudad, Franco Colapinto se encargó de realizar su propia puesta a punto física y mental. Durante los últimos días, el piloto visitó el kartódromo de Zárate para reencontrarse con el Acosta Racing Team, el equipo que lo formó en sus inicios. Allí, lejos del glamour de la máxima categoría pero con la misma intensidad competitiva, giró durante varias tandas para mantenerse en ritmo y conectar con sus raíces antes de enfrentar la magnitud del Road Show porteño. Esta rutina de volver al karting se ha convertido en un ritual para el joven corredor cada vez que pisa suelo argentino, recordándole que, aunque hoy maneje motores V8 de tecnología punta, su esencia sigue estando en el asfalto que lo vio nacer como profesional.