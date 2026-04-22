El rugido del V8 ya está en el país: llegó el auto de Franco Colapinto para el Road Show en las calles porteñas
El monoplaza de la escudería Alpine arribó desde Inglaterra para la exhibición de este domingo en Palermo. El piloto pilarense no realizará pruebas previas y tendrá su primer contacto real con el coche directamente ante el público, lo que añade una cuota de máxima expectativa para la jornada.
Resumen para apurados
- El auto de Franco Colapinto llegó a Argentina para el Road Show que se realizará este domingo en Palermo, Buenos Aires, como parte de una histórica exhibición de Fórmula 1.
- El monoplaza de Alpine llegó desde Inglaterra. Colapinto no hará pruebas previas y tendrá su primer contacto con el motor V8 directamente ante el público en la Av. Libertador.
- El evento, que incluye un homenaje a Fangio, genera máxima expectativa tras agotarse las entradas. Marca un hito en la conexión del piloto con su público antes de seguir en la F1.
La cuenta regresiva para el evento automovilístico más esperado del año en la Ciudad de Buenos Aires ha entrado en su fase definitiva. Con el arribo del Lotus E20 (que estará ploteado con los colores de Alpine) a suelo argentino, la logística para el Road Show 2026 de Franco Colapinto está prácticamente terminada. Sin embargo, la gran novedad de las últimas horas, confirmada por el entorno del piloto y el equipo de ingenieros, es que el joven talento no tendrá ensayos ni test previos sobre el trazado callejero. El primer contacto real de Colapinto con el volante del Fórmula 1 en movimiento se producirá el mismo domingo, frente a las miles de personas que se esperan en la zona de Avenida Libertador.
Una apuesta al talento sin ensayos previos
A diferencia de lo que ocurre en las jornadas de Gran Premio, donde los pilotos cuentan con diversas tandas de entrenamientos, en esta ocasión la estructura de Alpine ha decidido que no habrá pruebas dinámicas antes del inicio del show. El monoplaza, que monta un icónico motor Renault V8 de 2.4 litros, solo pasará por una revisión estática y el correspondiente ajuste de la butaca para asegurar la comodidad del piloto dentro del habitáculo. Esta decisión implica que Colapinto deberá confiar plenamente en su capacidad de adaptación inmediata, realizando apenas unas vueltas de instalación a velocidad reducida minutos antes de su primera salida oficial para reconocer el estado del asfalto porteño.
Un domingo de acción ininterrumpida en Palermo
El cronograma para el próximo 26 de abril está diseñado para que el rugido del motor sea el protagonista absoluto de la tarde. La actividad en los sectores habilitados de Plaza Seeber y Plaza Sicilia comenzará temprano, a las ocho y media de la mañana, aunque el momento de mayor adrenalina llegará pasado el mediodía. El cronograma oficial estipula que Franco Colapinto realizará su primera salida con el Lotus E20 desde las 12:45, marcando el inicio formal de las aceleradas a fondo por Avenida Libertador, entre las calles Bullrich y Casares.
La jornada continuará con un fuerte componente emotivo a partir de las 14:30, cuando el pilarense cambie de montura para subirse a una réplica de la Flecha de Plata de Mercedes, en un claro homenaje a los títulos mundiales de Juan Manuel Fangio. Posteriormente, el monoplaza moderno volverá a escena a las 15:15 para una segunda tanda de giros rápidos que promete hacer temblar los alrededores del Monumento a los Españoles. Finalmente, el evento concluirá cerca de las 16 con un saludo del piloto a bordo de un bus descapotable, recorriendo el circuito para agradecer el apoyo de los fanáticos que agotaron las ubicaciones en tiempo récord.
La previa en el kartódromo de Zárate
Mientras los mecánicos de Alpine ultiman los detalles técnicos en los boxes montados en la ciudad, Franco Colapinto se encargó de realizar su propia puesta a punto física y mental. Durante los últimos días, el piloto visitó el kartódromo de Zárate para reencontrarse con el Acosta Racing Team, el equipo que lo formó en sus inicios. Allí, lejos del glamour de la máxima categoría pero con la misma intensidad competitiva, giró durante varias tandas para mantenerse en ritmo y conectar con sus raíces antes de enfrentar la magnitud del Road Show porteño. Esta rutina de volver al karting se ha convertido en un ritual para el joven corredor cada vez que pisa suelo argentino, recordándole que, aunque hoy maneje motores V8 de tecnología punta, su esencia sigue estando en el asfalto que lo vio nacer como profesional.