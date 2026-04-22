Carlos Melconian cruzó a Javier Milei: “Con 40% de inflación, el plan es un fracaso”

Resumen para apurados
- Carlos Melconian calificó de fracaso el plan de Javier Milei si la inflación termina en 40%, alertando sobre el rumbo económico actual durante una entrevista en Argentina.
- El economista señaló que el programa estrangula la actividad en la industria y el comercio, provocando una caída del poder adquisitivo y un impacto desigual en las provincias.
- Sus dichos tensan el debate sobre si la estabilidad de precios es sostenible sin crecimiento económico, poniendo en duda la viabilidad del modelo libertario a largo plazo.
El economista Carlos Melconian lanzó una fuerte crítica al rumbo económico del gobierno de Javier Milei y puso en duda uno de sus principales objetivos: la baja de la inflación.
“Si Milei termina su mandato con un 40% de inflación, es un fracaso”, afirmó durante una entrevista televisiva, donde también advirtió sobre desequilibrios entre la evolución de los precios y el nivel de actividad económica.
Inflación vs. actividad: el eje de la crítica
Melconian planteó que el actual programa económico tiene un problema estructural: intenta reducir la inflación en un contexto de fuerte caída de la actividad.
“Hoy el modelo económico busca un nivel de inflación imposible con un nivel de actividad que está estrangulado”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la desaceleración de precios no puede analizarse de forma aislada.
Para graficarlo, utilizó una comparación: “Es como alguien que entrena más una parte del cuerpo que otra: queda desbalanceado”.
A su criterio, un escenario más razonable para el oficialismo sería cerrar el mandato con una inflación cercana al 15% anual. “Si me dicen eso, firmo”, señaló.
Sectores más afectados por el modelo económico
El ex presidente del Banco Nación también advirtió sobre el impacto desigual del plan económico en distintos sectores y regiones.
Según explicó, las actividades más golpeadas son:
Comercio
Industria
Construcción
Estas áreas tienen un peso clave en el conurbano bonaerense, que, según Melconian, es una de las zonas más perjudicadas por el actual esquema.
Además, rechazó la idea de una economía “de dos velocidades” y propuso otra definición: “No es dual, es fragmentada o asimétrica”.
Críticas al impacto en las provincias
El economista también apuntó a las diferencias territoriales y aseguró que para entender la economía argentina hay que mirar “más allá de la avenida General Paz”.
En ese contexto, mencionó a la provincia de Buenos Aires como una de las más afectadas, aunque aclaró que no se trata de una cuestión política contra el gobernador Axel Kicillof, sino del funcionamiento general del sistema económico.
Salarios y poder adquisitivo
Otro de los puntos centrales de su análisis fue la caída del poder adquisitivo. Melconian sostuvo que la recuperación del salario real será lenta.
“El poder adquisitivo está golpeado y va a costar mucho recuperarlo”, afirmó, y aclaró que el deterioro no comenzó con la actual gestión, sino que arrastra problemas de años anteriores.
Además, cuestionó la idea de recomponer ingresos mediante emisión monetaria:
“Emitir dinero es un paliativo. El salario se recupera con productividad y tiempo”.
Críticas políticas y definición ideológica
Melconian también fue más allá del plano económico y cuestionó el discurso del oficialismo. Aseguró que el Gobierno “convive con la casta” y redefinió el concepto:
“La verdadera casta está en la Justicia y los sindicatos”, sostuvo.
Por último, puso en duda la identidad liberal de la gestión y criticó la falta de centralidad de áreas clave:
“Este es un Gobierno donde educación, salud e infraestructura no existen”.
Un debate abierto sobre el rumbo económico
Las declaraciones de Melconian reavivan el debate sobre la sostenibilidad del plan económico del Gobierno, en un contexto donde la baja de la inflación convive con señales de desaceleración en la actividad.
Su diagnóstico pone el foco en una tensión central: si la estabilidad de precios puede consolidarse sin crecimiento, o si ese equilibrio —como advierte— termina siendo insostenible en el tiempo.