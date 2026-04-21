"Se tiene que terminar": el tajante ultimátum de Brian Sarmiento a Danelik que sacude la casa de Gran Hermano

Resumen para apurados
- En la casa de Gran Hermano, el exfutbolista Brian Sarmiento decidió frenar su vínculo físico con Danelik Star para preservar su equilibrio emocional y su imagen ante el público.
- El acuerdo surge tras un intento de intimidad frustrado y la necesidad de ambos de cuidar su reputación externa, transformando su romance en un vínculo de compañerismo estratégico.
- Este ultimátum altera la dinámica de convivencia y marca un nuevo rumbo en la competencia, donde los participantes priorizan el juego individual sobre la exposición sentimental.
La convivencia dentro de la casa Gran Hermano sufrió un giro inesperado tras la intensa charla que protagonizaron Brian Sarmiento y Danelik Star. El vínculo, que venía escalando en temperatura y complicidad durante las últimas jornadas, encontró un punto de detención por decisión del exfutbolista. A pesar de los momentos de intimidad compartidos, el deportista optó por reordenar la relación para evitar situaciones que lo superen emocionalmente.
Esta determinación surge apenas unos días después de que la pareja otorgó el consentimiento frente a las cámaras del reality. Aquel encuentro romántico terminó frustrado por la interrupción, de un compañero que ingresó a la habitación en pleno acercamiento. Ante la imposibilidad de avanzar hacia otro nivel de privacidad, el mediático prefirió sincerarse con la influencer para marcar una línea clara en el trato cotidiano.
Un pedido de distancia física de parte de Braian Sarmiento
El participante fue directo al exponer sus sensaciones frente a la joven creadora de contenido. Según expresó el propio Brian Sarmiento, “Yo te quiero, me encanta estar con vos y todo lo que sea pero no crucemos más los limites de los besos, los besos en el cuello de cuando nos buscamos porque a mí eso me lleva a otro lado". Esta declaración dejó en evidencia que la atracción física resulta difícil de gestionar bajo el aislamiento televisivo.
Por su parte, Danelik Star escuchó con atención y coincidió en la necesidad de cuidar su imagen pública. La jugadora manifestó: “A mí me gusta estar con vos pero me parece mucho para lo que yo brindo en el afuera, como la gente me conoce afuera”. Ambos acordaron que la exposición excesiva de sus momentos apasionados podría perjudicar la percepción que los espectadores tienen sobre sus personalidades fuera del certamen.
El cierre de una etapa romántica
La influencer valoró la honestidad del rosarino y destacó la protección que siente por parte del exjugador de fútbol. Durante el intercambio, ella aseguró: “Yo no siento que vos me quieras hacer quedar mal acá, todo lo contrario. Creo que lo que estamos armando acá es algo re lindo pero no es algo que yo quiera mostrar”. De esta manera, la relación parece transformarse en un compañerismo profundo que evita las demostraciones de afecto frente a las lentes.
El cierre de la conversación resultó contundente por parte del deportista, quien busca evitar un círculo de vaivenes sentimentales. El protagonista sentenció que “El besarnos como nos besamos, jodernos como nos jodemos y se va a tener que terminar” para recuperar la tranquilidad dentro del juego. La decisión final marca un nuevo rumbo para los participantes, quienes ahora deberán convivir sin los roces constantes que caracterizaron sus días previos.