"Se tiene que terminar": el tajante ultimátum de Brian Sarmiento a Danelik que sacude la casa de Gran Hermano

Un pedido de distancia física de parte de Braian Sarmiento

El participante fue directo al exponer sus sensaciones frente a la joven creadora de contenido. Según expresó el propio Brian Sarmiento, “Yo te quiero, me encanta estar con vos y todo lo que sea pero no crucemos más los limites de los besos, los besos en el cuello de cuando nos buscamos porque a mí eso me lleva a otro lado". Esta declaración dejó en evidencia que la atracción física resulta difícil de gestionar bajo el aislamiento televisivo.