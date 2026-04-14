Lucha contra las drogas en Tucumán: piden cambios en la ley de narcomenudeo

Herramienta

En la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, las normas permiten que se inicie una investigación con la sola denuncia de una persona sin que se identifique. Con esta modificación, aún antes de que se pusiera en vigencia la ley de narcomenudeo, se habilitaron denuncias en dependencias policiales, sedes municipales y comunales, hospitales, centros asistenciales y en tribunales tanto de la justicia ordinaria como federal. “Hasta se pusieron buzones. Con la tecnología surgieron más mecanismos, pero siempre quedaban en lo mismo: no se avanzaba”, sostuvo una fuente judicial.