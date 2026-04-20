Banda narco con base en Tucumán: ¿cómo operaba el traslado de droga desde Salta hacia el sur del país?

Se trata de un grupo familiar, que coordinaba cada transporte de cocaína. La droga se obtenía en la frontera salteña con Bolivia y se ocultaba en los tanques de nafta de distintos vehículos que eran adquiridos, en una concesionaria tucumana y que eran inscripto a nombre de las personas que iban a transportar el estupefaciente. La droga proveniente de Salta, era llevada a Tucumán y luego a otros puntos del país.