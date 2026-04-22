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El Gobierno de Milei envió al Congreso la reforma electoral: una por una, las claves de la iniciativa

El paquete propone cambios estructurales en el sistema político, endurece requisitos para partidos, modifica el financiamiento de campañas e incorpora la Ficha Limpia.

El Gobierno de Milei envió al Congreso la reforma electoral: una por una, las claves de la iniciativa
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Milei envió al Congreso una reforma electoral para eliminar las PASO e implementar la Boleta Única de Papel, buscando reducir costos y mayor transparencia en el país.
  • La iniciativa endurece requisitos para partidos, exige avales biométricos e incorpora la 'Ficha Limpia' para inhabilitar a candidatos con condenas penales en segunda instancia.
  • Esta reforma busca eliminar privilegios políticos y transparentar el financiamiento de campañas, aunque su éxito dependerá de lograr consensos con los gobernadores en el Senado.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma electoral que contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). También propone cambios en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, con el objetivo de endurecer los requisitos para la conformación de estas agrupaciones. 

Entre las principales modificaciones, se establece que los partidos nacionales deberán acreditar presencia en 10 distritos -el doble de lo exigido actualmente- y reemplazarán la afiliación tradicional en papel por avales biométricos, con el fin de evitar falsificaciones de firmas.

Además, el proyecto incorpora el apartado de Ficha Limpia, que inhabilita a los dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos para competir por cargos electivos o ejercer funciones jerárquicas en el Poder Ejecutivo. También se elimina la obligatoriedad del debate presidencial.

Según informó el Gobierno a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la iniciativa “tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

En relación con la eliminación de las PASO, el Ejecutivo argumentó que “los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”.

Cambios en financiamiento y control

En materia de financiamiento, la reforma eleva los topes de aportes privados, elimina los límites de gasto de campaña y suprime la publicidad gratuita en medios audiovisuales. A la vez, prohíbe las donaciones de personas procesadas por delitos graves y establece sanciones para los espacios que incumplan, que incluyen la pérdida del aporte estatal.

“Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es ‘plata negra’ que muchas veces viene de actividades ilícitas”, advierte el escrito. 

Estrategia legislativa y cambios en el Mercosur

El Gobierno prevé iniciar el tratamiento del proyecto en el Senado, con la intención de construir consensos con los gobernadores provinciales.

En el plano internacional, la reforma plantea la suspensión de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur (Parlasur), quienes pasarán a ser designados por la Cámara de Diputados hasta que se establezca una fecha electoral unificada en todo el bloque. Además, no percibirán una remuneración extra por esa función, sino únicamente viáticos.

“El sistema electoral argentino tiene un problema de fondo: es caro, opaco, empuja al financiamiento con plata negra y subsidia insensatamente a la dirigencia política. Es un sistema hecho a medida para que la dirigencia política se proteja a sí misma. El Presidente Javier Milei fue electo con el mandato claro de terminar con los privilegios de la casta política, y esta reforma es un paso crucial en este camino”, concluye el comunicado.

Los principales puntos de la reforma

- Reconocimiento de partidos políticos

Se exigirá el apoyo de al menos el 0,5% del padrón electoral del distrito para obtener la personería, en un plazo de 180 días. Para ser partido nacional, se deberá contar con presencia en al menos 10 distritos y afiliados equivalentes al 0,1% del Registro Nacional de Electores.

- Eliminación de las PASO

Se deroga el sistema de primarias establecido por la Ley 26.571. Los partidos definirán sus candidatos según sus cartas orgánicas.

- Ficha Limpia

Se prohíbe la candidatura de personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos. La Cámara Nacional Electoral creará un registro público para controlar estas inhabilitaciones.

- Boleta Única de Papel (BUP)

Se aplicará en todas las categorías nacionales. Incluirá nombres, fotos y logos partidarios, con opción de voto por lista completa o por categoría.

- Financiamiento de partidos y campañas

El 20% del Fondo Partidario se distribuirá de forma igualitaria y el 80% según resultados electorales. Se fijan límites a aportes privados y se prohíben donaciones de contratistas del Estado, procesados por delitos y organizaciones sindicales o empresariales.

- Cambios en el Parlasur

Los parlamentarios serán designados por el Congreso. No tendrán sueldo adicional.

- Campaña electoral

Se iniciará 60 días antes de la elección y finalizará 48 horas previas. Se prohíbe la publicidad de actos de gobierno desde 25 días antes de los comicios.

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