Escuchar conversaciones ajenas no es de chismoso: la psicología explica por qué lo hacemos sin mala intención

La situación se compromete cuando la intencionalidad (mala) y la recurrencia se presenta en una búsqueda activa de conversaciones privadas para obtener placer o control, a menudo invadiendo la privacidad de forma sistemática. Con el acoso, ya hay una obsesión; se busca información para manipular, intimidar o perseguir a una persona específica. Aquí ya entramos en conductas delictivas o trastornos de personalidad.