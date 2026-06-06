Escuchar conversaciones ajenas no es de chismoso: la psicología explica por qué lo hacemos sin mala intención

Resumen para apurados
- Psicólogos explican actualmente que escuchar conversaciones ajenas de forma casual no es de chismosos, sino un acto de empatía y escucha activa de las personas.
- La clave radica en la intención: mientras la escucha casual fomenta la cohesión social, la búsqueda obsesiva para manipular al otro entra en el plano delictivo.
- Esta perspectiva desmitifica un hábito común y sugiere que, respetando los límites de la privacidad, estas interacciones pueden propiciar nuevos contactos sociales.
Escuchar conversaciones ajenas es un acto un tanto intrusivo, es cierto, pero no convierte a ninguna persona en un chismoso nato ni en un acosador. Los psicólogos tienen una explicación tranquilizadora.
Si hay una tendencia a interrumpir audiblemente las conversaciones ajenas e invadir la privacidad de estas personas, no es simplemente porque ese “interrumpidor” serial disfrute de ser el centro de atención. Tampoco es una estrategia psicopática; es simplemente una muestra de una persona receptiva y emocionalmente comprometida. Pertenece a lo que la psicología denomina una "buena audiencia".
«La escucha activa es un acto deliberado e intencional de ponerse completamente a disposición de la otra persona, escuchando sus palabras con un deseo genuino de comprenderlas sin juzgarlas», explica Christel Petitcollin en las páginas de Doctissimo.
Algunas personas escuchan con atención. Quieren entender una historia, notar un detalle o anticipar una situación. Es una escucha selectiva y consciente: cada palabra se analiza, cada inflexión de la voz se convierte en una pista.
En psicología social, el chisme no siempre es visto como algo negativo (es situacional escuchar lo que nos llega). Antropólogos como Robin Dunbar sugieren que es el equivalente humano al "aseo" en los primates. Dunbar establece que se aprenden los comportamientos que son aceptados y cuáles no, se genera confianza al compartir información "secreta".
La situación se compromete cuando la intencionalidad (mala) y la recurrencia se presenta en una búsqueda activa de conversaciones privadas para obtener placer o control, a menudo invadiendo la privacidad de forma sistemática. Con el acoso, ya hay una obsesión; se busca información para manipular, intimidar o perseguir a una persona específica. Aquí ya entramos en conductas delictivas o trastornos de personalidad.
La clave está en el respeto al límite del otro. Escuchar las conversaciones ajenas no es, por lo tanto, señal de falta de habilidades sociales. De hecho, los psicólogos recomiendan ir más allá y entablar contacto con esos desconocidos.