SociedadActualidad

La previa del Mundial también se vive en Tucumán: habrá una jornada para jóvenes

La Municipalidad capitalina realizará este viernes 5 de junio una jornada gratuita destinada a personas de 16 a 35 años. Habrá un recorrido por la historia de los mundiales, espacios de debate y reconocimientos a figuras del fútbol argentino.

MUNDIAL 2022. El Mundial está cerca y una propuesta gratuita invita a compartir la pasión futbolera.
MUNDIAL 2022. El Mundial está cerca y una propuesta gratuita invita a compartir la pasión futbolera. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Tucumán organiza este viernes 'El Mundial de los Jóvenes' en la sede de Niñez, un evento gratuito para compartir la pasión futbolera e histórica.
  • La jornada para personas de 16 a 35 años incluirá un recorrido audiovisual, debates sobre momentos históricos y reconocimientos a figuras. Requiere inscripción previa online.
  • La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre jóvenes de distintos barrios y promover la participación comunitaria usando el deporte como herramienta de integración.
Resumen generado con IA

Mientras crece la expectativa por el inicio del Mundial, que comenzará en pocos días y tendrá la atención de millones de fanáticos alrededor del planeta, en Tucumán una propuesta busca reunir a jóvenes para compartir la pasión por el fútbol desde otra mirada.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó “El Mundial de los Jóvenes”, una jornada gratuita que combinará historia, debate y actividades de convivencia para quienes disfrutan del deporte más popular del mundo.

La actividad se realizará este viernes 5 de junio, de 19 a 21, en la Dirección de Niñez y Juventud, ubicada en Venezuela 3200.

Qué es “El Mundial de los Jóvenes”

La propuesta está dirigida a personas de entre 16 y 35 años y forma parte de las actividades impulsadas por el área de Niñez y Juventud de la Municipalidad.

ACTIVIDAD. Se realizará este viernes en la Dirección de Niñez y Juventud, ubicada en Venezuela 3200. ACTIVIDAD. Se realizará este viernes en la Dirección de Niñez y Juventud, ubicada en Venezuela 3200. / CAPTURA DE PANTALLA

El encuentro buscará generar un espacio de intercambio donde el fútbol funcione como punto de partida para compartir experiencias, opiniones y recuerdos vinculados a los mundiales que marcaron distintas generaciones.

Además del aspecto recreativo, la iniciativa apunta a fortalecer los vínculos entre jóvenes de distintos barrios y promover la participación comunitaria.

Qué actividades habrá

Durante la jornada, los participantes podrán realizar un recorrido audiovisual por la historia de las Copas del Mundo, desde sus primeras ediciones hasta los torneos más recientes.

También habrá espacios de debate e intercambio para conversar sobre momentos históricos, selecciones, jugadores y hechos que dejaron huella en la memoria futbolera.

Uno de los momentos destacados será el reconocimiento a grandes figuras del fútbol argentino, protagonistas de algunas de las páginas más importantes de la historia deportiva nacional.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está abierta para jóvenes de entre 16 y 35 años de edad.

La participación es libre y gratuita, aunque los organizadores solicitan una inscripción previa para organizar la actividad y garantizar una mejor experiencia para quienes asistan.

Cómo inscribirse

Las inscripciones ya están habilitadas a través de un formulario online dispuesto por la Municipalidad.

Las personas interesadas pueden completar el registro en el siguiente enlace: https://forms.gle/SzksqDk4C24FVxy98

Una previa diferente para los amantes del fútbol

A pocos días de que el mundo vuelva a mirar una gran competencia internacional, “El Mundial de los Jóvenes” propone vivir el espíritu mundialista desde un espacio de encuentro y reflexión.

La actividad invita a recordar grandes momentos, debatir sobre el presente del fútbol y compartir una pasión que atraviesa generaciones, en una propuesta gratuita pensada especialmente para jóvenes tucumanos.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánCopa Mundial de Clubes de la FIFA Rossana ChahlaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari
1

La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial
2

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Virginia Mones Ruiz: el silencio sagrado que sostuvo el rugido del Indio Solari
3

Virginia Mones Ruiz: el silencio sagrado que sostuvo el rugido del "Indio" Solari

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea
4

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional
5

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional

Ranking notas premium
Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
1

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea
2

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional
3

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por abuso de confianza y despojo a una víctima de abuso
4

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones
5

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

Más Noticias
Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

El país despide al Indio Solari: confirman el lugar y el horario del velatorio

El país despide al Indio Solari: confirman el lugar y el horario del velatorio

Qué hace de Roma la mejor ciudad del mundo para caminar

Qué hace de Roma la mejor ciudad del mundo para caminar

Incidentes en Plaza San Martín: denunciaron detenciones en medio de la despedida al Indio en Tucumán

Incidentes en Plaza San Martín: denunciaron detenciones en medio de la despedida al "Indio" en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que tendrán un impulso especial para cumplir sus sueños en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán un impulso especial para cumplir sus sueños en junio, según Ludovica Squirru

Advertencia violeta del SMN: ¿qué significa y a qué provincias afectará este fin de semana?

Advertencia violeta del SMN: ¿qué significa y a qué provincias afectará este fin de semana?

La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari

La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari

El alerta amarillo por tormentas se expande y alcanza a varias provincias del centro y NEA

El alerta amarillo por tormentas se expande y alcanza a varias provincias del centro y NEA

Comentarios