La previa del Mundial también se vive en Tucumán: habrá una jornada para jóvenes
La Municipalidad capitalina realizará este viernes 5 de junio una jornada gratuita destinada a personas de 16 a 35 años. Habrá un recorrido por la historia de los mundiales, espacios de debate y reconocimientos a figuras del fútbol argentino.
Resumen para apurados
- La Municipalidad de Tucumán organiza este viernes 'El Mundial de los Jóvenes' en la sede de Niñez, un evento gratuito para compartir la pasión futbolera e histórica.
- La jornada para personas de 16 a 35 años incluirá un recorrido audiovisual, debates sobre momentos históricos y reconocimientos a figuras. Requiere inscripción previa online.
- La iniciativa busca fortalecer los vínculos entre jóvenes de distintos barrios y promover la participación comunitaria usando el deporte como herramienta de integración.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó “El Mundial de los Jóvenes”, una jornada gratuita que combinará historia, debate y actividades de convivencia para quienes disfrutan del deporte más popular del mundo.
La actividad se realizará este viernes 5 de junio, de 19 a 21, en la Dirección de Niñez y Juventud, ubicada en Venezuela 3200.
Qué es “El Mundial de los Jóvenes”
La propuesta está dirigida a personas de entre 16 y 35 años y forma parte de las actividades impulsadas por el área de Niñez y Juventud de la Municipalidad.
El encuentro buscará generar un espacio de intercambio donde el fútbol funcione como punto de partida para compartir experiencias, opiniones y recuerdos vinculados a los mundiales que marcaron distintas generaciones.
Además del aspecto recreativo, la iniciativa apunta a fortalecer los vínculos entre jóvenes de distintos barrios y promover la participación comunitaria.
Qué actividades habrá
Durante la jornada, los participantes podrán realizar un recorrido audiovisual por la historia de las Copas del Mundo, desde sus primeras ediciones hasta los torneos más recientes.
También habrá espacios de debate e intercambio para conversar sobre momentos históricos, selecciones, jugadores y hechos que dejaron huella en la memoria futbolera.
Uno de los momentos destacados será el reconocimiento a grandes figuras del fútbol argentino, protagonistas de algunas de las páginas más importantes de la historia deportiva nacional.
Quiénes pueden participar
La convocatoria está abierta para jóvenes de entre 16 y 35 años de edad.
La participación es libre y gratuita, aunque los organizadores solicitan una inscripción previa para organizar la actividad y garantizar una mejor experiencia para quienes asistan.
Cómo inscribirse
Las inscripciones ya están habilitadas a través de un formulario online dispuesto por la Municipalidad.
Las personas interesadas pueden completar el registro en el siguiente enlace: https://forms.gle/SzksqDk4C24FVxy98
Una previa diferente para los amantes del fútbol
A pocos días de que el mundo vuelva a mirar una gran competencia internacional, “El Mundial de los Jóvenes” propone vivir el espíritu mundialista desde un espacio de encuentro y reflexión.
La actividad invita a recordar grandes momentos, debatir sobre el presente del fútbol y compartir una pasión que atraviesa generaciones, en una propuesta gratuita pensada especialmente para jóvenes tucumanos.