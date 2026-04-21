Javier Milei anunció que mañana enviará la reforma electoral al Congreso: elimina las PASO e incluye Ficha Limpia

Reforma electoral

La reforma había comenzado a tomar forma el viernes pasado en la Casa Rosada, durante una de las últimas reuniones de la mesa política del oficialismo. Allí se delinearon los principales ejes del proyecto, entre ellos la inclusión de Ficha Limpia, una herramienta pensada para atraer el apoyo de sectores de la oposición que vienen reclamando su implementación.