Javier Milei anunció que mañana enviará la reforma electoral al Congreso: elimina las PASO e incluye Ficha Limpia
A través de sus redes sociales, el mandatario argentino informó que el proyecto incluye cambios en el financiamiento de los partidos y promete generar un fuerte debate político. “Se acabó la impunidad”, aseguró.
Resumen para apurados
- Javier Milei enviará mañana al Congreso una reforma electoral que elimina las PASO, implementa la Ficha Limpia y modifica el financiamiento político en toda la Argentina.
- El proyecto surgió tras reuniones en Casa Rosada y busca captar apoyo opositor con Ficha Limpia, aunque enfrenta resistencia por la supresión de internas abiertas obligatorias.
- El Gobierno enfrentará dificultades legislativas para alcanzar las mayorías necesarias, ya que aliados como el PRO y la UCR se oponen a la eliminación total de las primarias.
El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció que enviará al Congreso la reforma electoral para que pueda ser tratada este mismo año. La iniciativa contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de la política y la implementación del sistema de Ficha Limpia.
A través de sus redes sociales, el mandatario expresó: “Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia: los corruptos afuera para siempre”.
“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo...!!!”, agregó.
MAÃANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO— Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026
ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.
CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la polÃtica viviendo de tu bolsillo.
FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.
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Reforma electoral
La reforma había comenzado a tomar forma el viernes pasado en la Casa Rosada, durante una de las últimas reuniones de la mesa política del oficialismo. Allí se delinearon los principales ejes del proyecto, entre ellos la inclusión de Ficha Limpia, una herramienta pensada para atraer el apoyo de sectores de la oposición que vienen reclamando su implementación.
En paralelo, bloques opositores tanto en Diputados como en el Senado habían intentado reinstalar recientemente el debate sobre esta iniciativa, que fue rechazada en la Cámara alta un año atrás. La movida fue interpretada como una forma de presionar al Gobierno, al que nunca consideraron del todo convencido sobre el tema.
Uno de los puntos más conflictivos será la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Distintos espacios políticos se resisten a suprimirlas debido al desorden interno que atraviesan, ya que consideran que esta herramienta resulta clave para definir candidaturas de cara a las elecciones del próximo año.
En este contexto, en la Casa Rosada admiten que no será sencillo alcanzar las mayorías necesarias en el Congreso -129 votos en Diputados y 37 en el Senado- para avanzar con la eliminación de las PASO. Incluso aliados como el Pro y la Unión Cívica Radical no estarían dispuestos a acompañar esa medida.