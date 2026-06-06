La normativa de los drones en Argentina: vuelo libre para equipos de menos de 250 gramos y sin licencia hasta 25 kilos

El tiene licencia de piloto de drone, podría infringir con sus conocimientos, pero lo suyo es la responsabilidad con la que mantiene "Servicios Profesionales de Drones" (SIORM), que se dedica a la operación de drones en la provincia. El operador reduce el valioso conocimiento que tiene, pero por sensatez. “Sí, podemos acompañar al usuario en la práctica, en familiarizarse con equipo de forma adecuada”, describe. Nada para él, pero la sociedad debería agradecerle porque lo que se ve volando en el cielo cada vez con más regularidad, pese a su envergadura pequeña, conceptualmente es igual de grande que un avión. Hay que juntar las manos para que quien está a cargo de los mandos, los opere consciente de la responsabilidad que asumió.