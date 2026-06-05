Con regresos y algunas bajas sensibles, Yllana empieza a definir el equipo para recibir a Quilmes

En contrapartida, Yllana seguirá teniendo algunas bajas importantes. Facundo Pons quedó descartado debido a un traumatismo en la pantorrilla y en el tendón de Aquiles derecho, lesión que le impedirá estar disponible para el compromiso frente al conjunto bonaerense. Tampoco podrán ser tenidos en cuenta Alan Cisnero, que continúa recuperándose de un desgarro en el aductor derecho, ni Santiago Briñone, que sigue trabajando para dejar atrás un desgarro de grado dos en el aductor izquierdo y recién volvería a entrenarse a la par de sus compañeros durante la próxima semana.