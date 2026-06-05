Con regresos y algunas bajas sensibles, Yllana empieza a definir el equipo para recibir a Quilmes

Resumen para apurados
- Andrés Yllana define en Tucumán el equipo de San Martín para recibir a Quilmes esta semana, buscando cortar una racha de tres derrotas y recuperar terreno en el torneo.
- Tras tres derrotas consecutivas, el DT recupera a los atacantes Diego Diellos y Luca Arfaras para el once titular, aunque no contará con el lesionado Facundo Pons.
- El partido ante Quilmes es decisivo para aliviar la presión sobre el DT Yllana y para que el club recupere la confianza y el rumbo en la tabla de la Primera Nacional.
El plantel “santo” transita los últimos días de preparación antes de recibir a Quilmes en un partido importante para sus aspiraciones en el torneo. Luego de las derrotas frente a Gimnasia y Tiro, Atlanta y Midland, el equipo de Andrés Yllana buscará reencontrarse con la victoria y recuperar terreno en la tabla de posiciones. En ese contexto, y mientras el DT continúa siendo observado de cerca tras el irregular presente del equipo, el cuerpo técnico aprovecha las prácticas para terminar de definir la formación titular.
Durante los últimos entrenamientos, Yllana comenzó a perfilar una alineación con algunas novedades respecto del equipo que cayó frente a Midland. La principal buena noticia pasa por el regreso de Diego Diellos, quien cumplió la fecha de suspensión que arrastraba tras su expulsión contra Atlanta y volvería directamente al equipo titular. El delantero aparece como una alternativa importante para recuperar presencia ofensiva en un conjunto que no logró convertir goles en sus últimas tres presentaciones.
Además, Luca Arfaras también estaría en condiciones de formar parte del “11”. El atacante terminó el encuentro disputado en Libertad con algunas molestias físicas que generaron preocupación, aunque finalmente se confirmó que sólo sufrió un golpe. Durante la semana pudo trabajar con normalidad y todo indica que será una de las referencias ofensivas del equipo.
En contrapartida, Yllana seguirá teniendo algunas bajas importantes. Facundo Pons quedó descartado debido a un traumatismo en la pantorrilla y en el tendón de Aquiles derecho, lesión que le impedirá estar disponible para el compromiso frente al conjunto bonaerense. Tampoco podrán ser tenidos en cuenta Alan Cisnero, que continúa recuperándose de un desgarro en el aductor derecho, ni Santiago Briñone, que sigue trabajando para dejar atrás un desgarro de grado dos en el aductor izquierdo y recién volvería a entrenarse a la par de sus compañeros durante la próxima semana.
Por otra parte, Matías García logró dejar atrás la distensión muscular en el isquiotibial derecho que lo había marginado de las últimas convocatorias y ya trabaja con normalidad junto al resto del grupo. Si bien no aparece entre las principales opciones para integrar el equipo titular, su recuperación representa una alternativa más para el cuerpo técnico de cara a lo que viene.
En cuanto al aspecto táctico, todo indica que Yllana volvería a apostar por el esquema 4-4-2 que utilizó en la última presentación. De mantenerse la idea trabajada durante los entrenamientos, San Martín formaría con Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Laureano Rodríguez, Nicolás Castro, Milton Ríos y Benjamín Borasi; Arfaras y Diellos.
Otras opciones para el "11"
Sin embargo, todavía existe una duda en la zona ofensiva. Si bien Borasi aparece con chances de mantenerse entre los titulares, el cuerpo técnico también analiza la posibilidad de incluir desde el arranque a Luciano “Pupi” Ferreyra o a Gonzalo Rodríguez, dos futbolistas que pelean por un lugar en el equipo y que podrían aportar características diferentes en los últimos metros.
El compromiso frente al “Cervecero” aparece además como una buena oportunidad para que San Martín recupere confianza y vuelva a mostrar una versión más cercana a la que supo exhibir durante buena parte de la primera rueda. Con varios regresos importantes y algunas ausencias obligadas, Yllana buscará encontrar las respuestas futbolísticas necesarias para dejar atrás una racha que encendió las alarmas en La Ciudadela.
Con ese panorama, el “Santo” ingresará en la recta final de una semana cargada de expectativas. Las últimas prácticas servirán para despejar las dudas que todavía persisten en la formación, aunque gran parte del equipo parece definida. Ahora, el desafío será trasladar esa planificación al campo de juego y volver a sumar de a tres ante un rival que llegará con el ánimo renovado tras su reciente victoria frente a Atlético de Rafaela.